Bývalou světovou jedničku inspirují syn a Serena. Comeback chystá další tenisová maminka

Inspirací je jí její malý syn a Serena Williamsová. Od příští sezony tak na kurtech uvidíme další tenisovou maminku. Bývalá světová jednička v deblu Sania Mirzaová už tvrdě maká na svém návratu, shodila šestadvacet kilo a jejím cílem je účast na olympijských hrách v Tokiu. „Cokoliv ještě dokážu, bude to pro mě bonus,“ říká šestinásobná grandslamová vítězka.

Na okruhu WTA jsme ji neviděli téměř dva roky. Nejprve nemohla hrát kvůli bolavému kolenu, poté kariéru přerušila, protože čekala miminko. Nyní deset měsíců po narození syna Izhaana plánuje Sania Mirzaová návrat na kurty. „V tuto chvíli vidím jako nejpravděpodobnější, že se vrátím v lednu,“ uvedla bývalá světová jednička ve čtyřhře na webu indiatoday.in.

Inspirací pro indickou hráčku je její syn a také další tenisová maminka Serena Williamsová, která po narození dcery Alexis Olympie stále hraje na vysoké úrovni. „Můj syn je pro mě největším požehnáním a také inspirací, abych se vrátila. Motivuje mě i to, když vidím, že ženy jako Serena se po porodu dokázaly vrátit,“ vyprávěla dál.

Na fyzičce už trojnásobná grandslamová vítězka v deblu a trojnásobná grandslamová šampionka v mixu tvrdě maká. „Trénuji tři čtyři hodiny denně dvoufázově. Nejdříve jsem se zaměřovala na hubnutí, teď už pracuji na kondici jako před porodem,“ líčila Mirzaová, která shodila šestadvacet kilo.

Cíle si přehnané rozhodně nedává, jen by si chtěla zahrát na olympijských hrách, které se uskuteční příští rok v Tokiu. „Už jen to, že se budu moci vrátit, je úžasné. Na okruhu jsem dosáhla všeho, co jsem si jen mohla přát. Cokoliv ještě dokážu, bude pro mě bonus. Vracím se hlavně proto, že hraní a soutěžení mám moc ráda,“ dodala dvaatřicetiletá tenistka.