České Waterloo v Cincinnati. Hned na prvních soupeřkách končí Kvitová, Strýcová i Siniaková

Již včera Kateřina Siniaková potvrdila, že v letošní sezoně se jí ve dvouhrách nedaří, když ve svou setech nestačila na Chorvatku Donu Vekičovou (4:6, 3:6). Nic platné přitom české tenistce nebyl fakt, že do zápasu nastupovala s vysoce pozitivní bilancí 3:0.

Na rodačku z Hradce Králové dnes navázaly Barbora Strýcová i největší české eso Petra Kvitová.

Kateřina Siniaková na svou soupeřku nestačila

Dan Hamilton, Reuters

Strýcová padla ve dvou setech

Deblová světová jednička Barbora Strýcová se do hlavní soutěže turnaje dostala jako lucky loser, když ve finálovém kvalifikačním kole schytala debakl od Švédky Petersonové 2:6, 1:6.

Ani v hlavní soutěži se plzeňské rodačce zvítězit nepodařilo. S Ruskou Darjou Kasatkinovou prohrála po více než dvouhodinovém boji 4:6, 6:7. V úvodní sadě se obě hráčky trápily na podání, z deseti odehraných her ho vyhrály jen pětkrát, z toho třikrát ho prohrála česká tenistka a sadu za 47 minut ztratila.

Ve druhém setu se Strýcová dostala do nadějného vedení 5:2, ani to však nestačilo. Sada dospěla do zkrácené hry, kde po dramatickém průběhu zvítězila 11:9 o jedenáct let mladší Kasatkinová a mohla se radovat z postupu do druhého kola.

Barbora Strýcová prohrála v prvním kole s Kasatkinovou

Aaron Doster, Reuters

Kvitové návrat nevyšel

Smutný návrat na kurty zažila po problémech s předloktím levé ruky Petra Kvitová. V prvním kole měla světová šestka volný los, ve druhém ji však zastavila Řekyně Maria Sakkariová, která zvítězila po třísetové bitvě 6:4, 2:6 a 6:3.

Rodačka z Fulneku věděla, že ji nečeká lehký zápas. Se Sakkariovou už letos prohrála, když na ni nestačila na antuce v Římě a ani v Cincinnati nezačala dobře. V úvodní sadě sice vedla 4:2, poté však dvakrát přišla o podání a sadu za 46 minut ztratila 4:6.

Petra Kvitová skončila v Cincinnati ve druhém kole

Aaron Doster, Reuters

Ve druhém setu však jasně vládla wimbledonská vítězka. Dvakrát vzala bojovné soupeřce servis, rychle se dostala do vedení 5:1 a sadu bez problémů dotáhla za 35 minut do vítězného konce 6:2.

V rozhodujícím dějství již však měla navrch 33. hráčka světa. Za stavu 1:1 sice jako první přišla o podání, vzápětí však svou soupeřku také brejkla a když se jí to za stavu 4:3 v její prospěch povedlo podruhé, bylo o osudu utkání rozhodnuto. Sakkariová sadu vyhrála 6:3, celý zápas za 2 hodiny a 10 minut 2:1 na sety a postupuje do osmifinále turnaje.

Poslední šancí je Plíšková

Poslední českou nadějí tak zůstává Karolína Plíšková, která bude mít stejně jako v Torontu možnost zaútočit na pozici světové jedničky, kterou od pondělí drží Japonka Naomi Ósakaová.

Na úvod si však bude muset poradit s nepříjemnou soupeřkou Číňankou Wangovou, které na žebříčku patří 52. příčka. Obě hráčky se na okruhu ještě nepotkaly.