Tvrdé obvinění tenisové superstar: Nadal? Jeho tělo prokazuje abnormality, má jasno expert

Dvanáctkrát vyhrál Rafael Nadal nejtěžší turnaj světa – Roland Garros. Turnajem zpravidla prochází stylem tajfunu, vyhraný set znamená pro soupeře většinou naprostý vrchol, čeho jsou schopni proti antukovému králi dosáhnout.

Přitom se podle řady odborníků na kurtech už vyskytovat neměl. V roce 2012 prorokoval uznávaný český fyzioterapeut Michal Novotný tehdy pětadvacetiletému Nadalovi, že díky těžce zkoušeným kolenům vydrží na okruhu maximálně tři roky. A zdaleka nebyl se svým názorem jediný.

Rafael Nadal bude útočit na další grandslamový titul

Mark Baker, ČTK/AP

Píše se rok 2020 a rodák z Mallorky je úřadující světovou jedničkou, od Novotného vyjádření vyhrál dalších sedm grandslamových titulů. Fanoušky i experty udivuje jak nezničitelnou fyzickou kondicí, tak i svalovou hmotou. Nejen to vrtá hlavou německému vědci Fritzi Sörgelovi, který se dopingem ve světě sportu zabývá.

"Nadal ukázal určité abnormality, pokud jde o regeneraci a atletickou připravenost. Navíc pochází ze Španělska, tedy země, která je známá tím, že své hrdiny příliš nekontroluje," řekl pro německá média vědec, který se problematikou dopingu zabývá v Institutu pro biomedicínský a farmaceutický výzkum v Norimberku.

Tenis je náchylný k dopingu

Tenis obecně považuje Sörgel za sport velmi náchylný k dopingu. "Anabolika jsou v tenise běžná, nepřekvapuje mě to. Sleduji tenis dlouhou dobu a už jsem si udělal svůj názor. Tenis patří, pokud se dopingu týká, mezi top čtyři sporty. Ještě před ním jsou zimní sporty jako běžecké lyžování a biatlon. Následuje atletika, cyklistika a právě tenis," nešetří sportovní svět lékař.

Rafael Nadal bude na Australian Open opět patřit k největším favoritům

Ciro De Luca, Reuters

A svá slova podporuje dalšími fakty. "Tyto sporty neuvádím jen tak náhodou. Je to na základě dlouholetého pozorování a výsledků, která z nich plynou. Dost příkladů máme i z minulosti. Martina Hingisová, Mats Wilander, Andre Agassi, ti všichni měli s dopingem problémy," dodává.

Nabízí se tedy otázka, proč nebyl Nadal či další hráči v minulosti nikdy pozitivně testováni. "Jsou pro to dva důvody. Tenisté dobře vědí, jak a kdy doping brát, aby se na něj nepřišlo, navíc tenisový svaz svoje hvězdy chrání. A je nutno zmínit, že jsou zde prostředky, které užití dopingu zamaskují," dodává Sörgel.

A i na to, proč byli nedávno pozitivně testováni úřadující světová deblová jednička Kolumbijec Robert Farah či Chilan Nicolás Jarry, má odpověď. "To, že byli odhaleni, je jen jejich chyba. Je dost pravděpodobné, že si špatně vypočítali, kdy se už v jejich těle nevyskytují zakázané látky. Jejich řeči o tom, jak se doping omylem do jejich těla dostal, jsou jen pohádky," má jasno expert.