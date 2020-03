Serena s nervy na dně: Šílím, nezvládám to! Epidemie mě ničí

Nezničitelná legenda s výbornými údery a ještě silnější psychikou. Aspoň na kurtu. Tak působila a působí jedna z nejlepších hráček tenisové historie Serena Williamsová. Už něco jiného je to však mimo prostor ohraničený bílými lajnami. "Cítím úzkost, někdo zakašle a já šílím," přiznala Američanka, že boj s koronavirem je nad její síly.

Její kariéra se pomalu chýlí ke konci. V 38 letech by si však ještě ráda splnila jeden velký sen. Získat svůj 24. grandslamový titul a dotáhnout se tak na legendární Margaret Courtovou.

I tenisový svět však zasáhla pandemie koronaviru, která veškeré dění přerušila minimálně do 7. června. A strachu z rychle se šířící nemoci podlehla i Serena. "Každá drobnost, která s nákazou souvisí, mě dovádí k šílenství. Nechci přijít s nikým do kontaktu, mám strach," připsala tenistka.

Sedminásobná vítězka Wimbledonu se stejně jako řada dalších uchýlila se svou rodinou do izolace, ve které plánuje vydržet minimálně šest týdnů. "Nejdřív jsem si myslela, že to bude v pohodě, že mě virus nijak zásadně neovlivní. A když zrušili Indian Wells, tak jsem si říkala, že aspoň volný čas využiji s rodinou a bude to fajn," popisovala své pocity Williamsová.

"Jenže je to jinak. Jak se ruší další turnaje a já jsem pořád doma, cítím velkou úzkost. Jsem bez sociálních kontaktů už dva týdny a já šílím z jakékoliv maličkosti. Pořád jsem v pozoru. Stačí, aby šel někdo okolo a zakašlal a já šílím," pokračovala tenistka.

Serena Williamsová se svou dcerou Alexis

Instagram

A hned uvedla příklad. "Když moje dcerka šla kolem mě a zakašlala, hrozně mě to naštvalo a byla jsem na ni zlá. Zklamalo mě, že jsem se tak zachovala. Měla jsem totiž strach, aby nebyla nemocná a jestli je, tak jak jí budu moct pomoci. Jsem pořád ve stresu, je to horší a horší," uzavírá své smutné vyprávění tenisová šampionka.