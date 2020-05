Největší bude ten, kdo vyhraje nejvíc grandslamů, tvrdí Lendl

Který z trojice Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič usedne na pomyslný trůn nejlepšího tenisty všech dob? Trenér a bývalý profesionální hráč Ivan Lendl by nekonečné dohady fanoušků vyřešil jednoduše. Podle šedesátiletého vítěze Davisova poháru bude nejlepší ten, kdo získá během své kariéry nejvíce grandslamových titulů.

Nejlepší výchozí pozici má Federer, který má na kontě 20 titulů. Ostatní dva tenisté mu ale doslova šlapou na paty. Rafael Nadal ztrácí na osmatřicetiletého Švýcara pouhý jeden triumf. Nejmladší z trojice Novak Djokovič má na kontě sedmnáct vyhraných grandslamů.

"Je to každopádně mezi Novakem, Rafou a Rogerem, kdo bude považován za nejlepšího hráče open éry (od roku 1968). Rozhodne počet grandslamových titulů," řekl Lendl australské televizní stanici Channel Nine. Doplnil, že před sloučením amatérského tenisu s profesionálním považuje za největší legendu Australana Roda Lavera.

"V tuto chvíli můžete prostě jen říct, že vede Roger. Ale ten závod ještě zdaleka není u konce. Rozhodnuto bude teprve, až všichni tři skončí," prohlásil Lendl, sám vítěz osmi grandslamů. Upozornil, že Španěl Nadal je o pět let mladší než jeho švýcarský rival a Srb Djokovič o šest, takže oba mohou hrát ještě dlouho.

Trio velikánů si podmanilo posledních 13 grandslamových turnajů. Jako poslední dokázal jejich dominanci narušit Federerův krajan Stan Wawrinka, který v roce 2016 ovládl US Open.

Zatímco Federer a Nadal jsou miláčky publika, srbský tenista takovou podporu zdaleka nemá. Lendl si ale nemyslí, že by to v diskusích o nejlepším hráči všech dob hrálo nějakou roli. "Nebavíme se tady o tom, kdo je nejpopulárnější, ale kdo je nejlepší. A to se nedá měřit popularitou," dodal bývalý československý reprezentant.