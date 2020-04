Zrušený Wimbledon, přeložené Roland Garros, krajně nejisté US Open a sezona přerušena prozatím do 13. července... A to zdaleka nemusí být konečná. Tenisovému kolotoči totiž kvůli pandemii koronaviru naprosto reálně hrozí, že už motor pro letošní rok znovu nenahodí. Globalizace s turnaji hranými po celé planetě, kterými se tenis chlubí, se mu paradoxně může stát osudnou.

Naposledy na začátku března si tenisté vyzkoušeli ostré turnajové zápasy. Od té doby mohou na další duely zapomenout. Po zrušení antukové sezony a dnes již prakticky jistě i travnaté jsou totiž stále více ohrožené i srpnové či zářijové turnaje včetně US Open a podzimních podniků v Asii.

New York, kde se US Open každoročně koná, totiž zatím marně bojuje s obrovskou vlnou pandemie koronaviru. Areál ve Flushing Meadows se proměnil v polní nemocnici pro tisíce pacientů, největší tenisový stadion světa Athura Ashe slouží jako vývařovna pro nemocné. A prognózy epidemiologů dávají tušit, že stihnout termín 31. srpna, kdy má turnaj začít, je spíše zbožným přáním.

Čím dál tím více se i mezi nejvlivnějšími lidmi z tenisového světa ozývají hlasy podporující zrušení celého zbytku sezony. S touto možností přišla před časem i úřadující světová jednička a prezident hráčské rady Novak Djokovič. A zdaleka není sám.

Tenis až jako poslední

"Je jasné, že pro tenis bude více než obtížné, aby se tento rok vůbec dohrál. Náš sport je závislý na cestování po celém světě, je globální a to je zásadní nevýhoda oproti sportům, které se hrají na území jednoho státu či v lokální oblasti," uvedl pro média šéf Australian Open Craig Tiley

Jeho chmurné myšlenky podporuje i fakt, že v podzimních měsících by měl tenisový cirkus zamířit do Asie, včetně Číny, tedy do míst, kde pandemie koronaviru propukla. A to se řadě hráčů a hráček nelíbí už nyní. "Musíme se připravit na to, že jednou z možností je i to, že se letos už hrát nebude," potvrzuje černý scénář i bývalý druhý hráč světa ve čtyřhře a člen hráčské rady ATP Brazilec Bruno Soares.

A pokračuje. "Fotbal v Argentině či Brazílii začne v momentě, kdy bude koronavirus v dané zemi pod kontrolou. Ale v tenise tohle nehrozí. Ten začne až poté, kdy se s pandemií vyrovná celý svět. A proto bude náš sport až jeden z posledních, který se opět rozeběhne," uzavírá smutnou predikci Soares.