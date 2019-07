Plíškovou neznámá Číňanka potrápila. Vyšší tráva jí rozhodila načasování úderů

Turnajová trojka Plíšková měla s čínskou hráčkou Ču Lin problém ve druhém setu, v kterém proti 101. hráčce světa čelila třem setbolům. Nakonec zápas vyhrála po hodině a dvaadvaceti minutách 6:2 a 7:6. "Byla jsem připravená, že nepůjde všechno úplně, jak bych si přála," řekla Plíšková, která minulý týden vyhrála bez ztráty setu turnaj v Eastbourne. "Nemůžu vyhrát šest zápasů po sobě 6:1, 6:2. Navíc to bylo první kolo na grandslamu, na kterém jsou jiný nervy než na běžném turnaji," řekla.

Ve Wimbledonu si stihla zahrát v neděli na tréninkových kurtech Aorangi. Na zápasovém dvorci byla ale tráva podle Češky jiná. "Myslím, že je vyšší," řekla. "Na té dvojce mi připadala o hodně pomalejší. Míče po ní tolik nesklouzávají. Trochu mi proto odešlo načasování a hrály jsme víc delších výměn, než jsem očekávala."

Česká jednička Karolína Plíšková v prvním kole slavného Wimbledonu.

Nepřipsala si tolik bodů ze servisu, jak je zvyklá. Největší problém ale měla s returnem. "Ten byl hrozný. Udělala jsme strašně chyb, ona přitom neservírovala žádnou velkou bombu," řekla. Po relativně jisté první sadě se o druhý set přetahovala. "Hodně balonů vrátila a nevím, jestli povrch byl tak pomalý, nebo ona tak dobrá. Musím být ale natolik dobrá, abych to zvládla na jakémkoli povrchu," řekla Plíšková.

Čínskou soupeřku vůbec neznala. Dokonce ani dlouho nevěděla, jestli je to pravačka, nebo levačka. "Půlka lidí říkala jedno a půlka druhé," prozradila Plíšková. Její trenérka Conchita Martínezová se snažila Ču Lin nastudovat a předat svěřenkyni instrukce. "Já ji do dneška neviděla hrát. To bylo hodně nepříjemné, nevěděla jsem, co čekat. Na druhou stranu moje kvality by měly být takové, že by to nemělo vadit."

Soustředění Karolíny Plíškové při servisu.

Loni si ve Wimbledonu vylepšila postupem do osmifinále své maximum. Londýnský grandslam ale nepatří mezi její nejoblíbenější. "Snažím se ten turnaj úplně neodepisovat, ale zatím mi to tady nesedlo," řekla a dodala: "Říká se, že Wimbledon je chrám, a každý čeká, že moje hra by měla být na trávu suprová, že bych měla pravidelně vyhrávat Wimbledon. Nevím, jestli proto se mi tady nedařilo, že jsem nad tím moc přemýšlela. Loni se to určitě zlepšilo. Uvidíme, co bude letos."