Muchová po životním zápase s Plíškovou: Jsem super šťastná i překvapená

Dvaadvacetiletá Muchová hraje v All England Clubu poprvé a hned se probojovala mezi nejlepší osmičku. "Jsem super šťastná," řekla. "Myslela jsem si, že můžu dojít v turnaji daleko. Cítím se na kurtu sebevědomě. Ale trochu překvapená asi jsem," připustila.

Loni na US Open hrála první grandslamový turnaj a v New Yorku překvapila výhrou nad Španělkou Garbiňe Muguruzaovou a postupem z kvalifikace do třetího kola. Nyní ve Wimbledonu už je ve čtvrtfinále. "Vděčím za to postupné práci, kterou děláme s týmem dva roky. Snažíme se zlepšovat a myslím, že to je asi ten klíč."

Vydřená výhra nad světovou trojkou Karolínou Plíškovou může být dalším zlomem v její kariéře. Poprvé totiž vyzrála na hráčku světové desítky. "Je to můj nejlepší výsledek a obě jsme odehrály super zápas. Určitě mi to pomůže," uvedla Muchová.

Muchová: Baví mě hrát pestře

Svěřenkyně slovenského trenéra Emila Miškeho, které pomáhá manažersky bývalý kouč Petra Kordy Tomáš Petera, se na trávě cítí výborně. A to především díky kreativitě, kterou se vyznačuje. "Baví mě hrát pestře," říkala už po finále na antuce v Praze. Na trávě má její hra další rozměr. "Je zábava dohrávat si to na síť a je fajn, že výměny jsou rychlé."

Česká tenistka Karolína Muchová během Wimbledonu.

Toby Melville, Reuters

Radost mohla sdílet se svým týmem i otcem. Bývalý fotbalista Josef Mucha přiletěl v neděli a v lóži emotivně fandil. "On se strašně chtěl kouknout na Wimblas, jsem ráda, že se sem dostal a viděl takovýhle zápas. Super," těšilo Muchovou.

V utkání s Plíškovou mnoho nechybělo a mohla prohrát. Bývalá světová jednička ve třetím setu dvakrát podávala na postup, ale Muchová pokaždé podání jedné z nejlépe servírujících hráček na okruhu prorazila. "Zkoušela jsem to. Šla jsem do toho, chtěla být agresivní a ona udělala pár chyb. A měla jsem i štěstí," řekla.

Pomohlo o štěstí

Štěstí měla rovněž při mečbolu. Trefila pásku a míč přepadl na stranu Plíškové. Takzvané prasátko tak ukončilo napínavou bitvu. "Dík, že to tam přepadlo. Samozřejmě, je to vůči ní takové... Ale jsem ráda, že mi pomohlo," řekla Muchová.

Karolína Muchová se prezentovala skvělou hrou na síti

Ben Curtis, ČTK/AP

Ani ne za 24 hodin se do areálu All England Clubu vrátí a ve čtvrtfinále bude čelit osmé nasazené Ukrajince Elině Svitolinové. "Uvidíme, jak se budu cítit. Doufám, že se trošku oklepu a budu ready," přála si.

Hrát se bude na dvorci číslo jedna, druhém hlavním kurtu. "Postupně si zvykám," smála se. V pátek hrála na trojce, dnes na dvojce a v úterý na jedničce. Třeba se letos dostane i na centrkurt. "Kdo ví...," usmála se.