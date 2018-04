Šéf biatlonu likvidoval opozici, teď na něj udeřila policie. Zadostiučinění necítím, říká Hamza

Překvapila vás informace, že v centrále IBU zasahovala policie?

To asi nemohl čekat nikdo, ale potvrzuje se, že lidé s diktátorskými sklony takhle končí, že na závěr udělají nějakou chybu. Besseberg vedl IBU nedemokratickými způsoby, uznával se jediný názor, který měl předseda, generální sekretářka a jejich nejbližší. Každopádně to není dobrá zpráva pro nikoho.

Ani vy necítíte jisté zadostiučinění? Na krytí ruského dopingu český biatlon dlouhodobě ukazoval.

Necítím, protože tahle aféra poškodí celý biatlon. Policejní vyšetřování nepřeju nikomu, ale je to vyústění té dlouhodobé situace. Nechci nikoho pranýřovat, o aktuální situaci mám informace převážně jen z médií, ale je to důsledek toho, co se tam dělo.

Na druhou stranu by se biatlon mohl očistit od kontroverzních postav okolo Besserberga, který z funkce prezidenta už odstoupil.

Myslím, že jediné řešení je odstoupení celého výkonného výboru a zvolení nového vedení. Neumím si představit, jak bychom fungovali, pokud je ve vedení deset lidí, z toho dva jsou vyšetřovaní a jeden je Rus.

Kongres, na němž Besseberg už stejně neplánoval kandidovat, je plánovaný na léto.

Máme se s kolegy potkat, zatím si voláme, ale jako logické řešení vidím, že by se to urychlilo a vedení se volilo dřív.

Vy sám plánujete do exekutivy kandidovat?

V tom určitě není podstata problému, ale za dané situace to nevylučuju. I proto, že jsme na ty problémy dlouho poukazovali, teď nemůžeme jen říct, že se prokázalo, že jsme měli pravdu a dáváme od toho ruce pryč. Uvidíme, jaký bude vývoj, každopádně na předsedu bych nekandidoval.

Kdo by měl být tím, kdo vyvede biatlon z krize?

Já to vidím spíš jako krizi personální, ne biatlonu. Besseberg od roku 2006, kdy jezdím na kongresy, zlikvidoval opozici, když si vzpomenu, co se dělo na kongresu v Moldavsku, kdy v době vrcholící aféry se zvolil Ťumeň jako pořadatel mistrovství světa, to byl vrchol všeho. Nechci spekulovat, ale samozřejmě jsem zaznamenal, co psal Le Monde (členové kongresu za hlasy od ruského svazu měli mít slíbené úplatky ve výši 25 000 až 100 000 eur) a všichni poškození tehdy vnímali, že to nebylo čisté.