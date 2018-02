Jandač točí útoky! Na Kanadu s Růžičkou i Kubalíkem, který jde hned do první řady

Pochopitelně si uvědomují, že výkon v úvodním zápase proti Koreji (2:1) nebyl hlavně co se týče produktivity ideální, proto trenéři české hokejové reprezentace nachystali pro sobotní duel ZOH s Kanadou (od 4:10 SEČ) změny ve složení útoků. Do hry se dostanou i kanonýři Dominik Kubalík s Martinem Růžičkou, kteří ve čtvrtek nenastoupili. Mimo sestavu naopak zůstane Michal Vondrka.

Pavel Francouz při utkání s Koreou. Proti Kanadě půjde do branky znovu.

Změn doznaly první tři útoky, pohromadě tak zůstane jen ten čtvrtý ve složení Řepík, Horák, Birner, který má spíše defenzivní úkoly. „Proti Koreji jsme neměli dobrou produktivitu. Na tolik šancí, které jsme si vytvořili, nebyla efektivita podle našeho přání. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsme do toho sestavy sáhli," prohlásil po pátečním tréninku asistent trenéra Jiří Kalous.

Do první řady se ke kapitánu Eratovi s Kovářem místo Sekáče dostává Dominik Kubalík. „Dominik má z hlediska ofenzívy výborné věci, umí si najít místo ve střeleckém prostoru. Má kolem sebe zkušené hráče, kteří umějí dát přihrávku, takže věříme, že by to mohlo fungovat," soudí Kalous.

Martin Růžička, jehož kouč Jandač do dějiště ZOH povolal až dodatečně místo zraněného Gulaše, míří do druhé formace k Mertlovi s Červenkou. Třinecký snajpr rovněž figuruje v plánech trenérů pro přesilové hry. Ve třetím útoku střídá Sekáč Zohornu.

Jak nastoupí Češi proti Kanadě: Francouz - Nakládal, Polášek, Mozík, Kolář, O. Němec, Vitásek, Jordán (Kundrátek) - D. Kubalík, Jan Kovář, Erat - M. Růžička, Mertl, Červenka - Radil, Koukal, Sekáč - Řepík, Horák, Birner - T. Zohorna.

„Čtvrtý útok jsme měnit nechtěli, má v popisu práce spíš obranné věci. Nasazujeme ho hlavně na první pětky soupeřů a proti Koreji svou roli zvládal velice dobře," pochvaluje si Kalous výkony Řepíka, Horáka a Birnera.

Do branky znovu Francouz

Národní tým plánuje hrát na sedm obránců a točit třináct útočníků. Tím třináctým bude Tomáš Zohorna, Michal Vondrka se do sestavy nevyšel. Chytat bude znovu Pavel Francouz. „Ještě řešíme malý detail, jestli osmým obráncem, který zůstane na tribuně, bude opět Kundrátek. Uvidíme, rozhodneme se až později," uvedl Kalous.

Kanada ve čtvrtek vstoupila do hokejového turnaje suverénní výhrou 5:1 nad Švýcarskem. „Hrají velmi agresivně, Zmáknutou mají nejen hru v obranném pásmu, ale hlavně v tom útočném. Na Švýcary šli s hodně vysunutým forčekingem, na tom proti nám nebudou nic měnit. I proto jsme se na tréninku zaměřili na zakládání útoku pod tlakem," prozrazuje Kalous.

Reprezentace se výběru Kanady složenému z hráčů působících převážně v evropských soutěžích, naposledy postavila na prosincovém Channel One Cupu a tehdy v Moskvě slavila výhru 4:1. „Z toho zápasu se dají použít dobré věci, hlavně ve druhé polovině jsme měli navrch. Zejména způsobem rozehrávky jsme se dobře dostávali z obranného pásma," vybavuje si Kalous.

„Sice tu mají hlavně hráče z Evropy, spousta z nich ale má zkušenosti z NHL. Mají svou hru v krvi a na tom nehodlají nic měnit. Kanada bude papírovým favoritem, což by nám ale paradoxně mohlo pomoct," přemítá Kalous.