Lyžař z Tongy prožil hodinu bolesti. Kokosový válečník se nikdy nevzdává, chválí kouč

"Od začátku jsem si říkal: Proč jsem to udělal? Byla to hodina bolesti. Ale splnil jsem, co jsem slíbil, a dostal Tongu na olympiádu," řekl čtyřiatřicetiletý Taufatofua, který před závodem pobavil svět skromným cílem nevrazit do stromu a doběhnout dřív, než pozhasínají světla podél trati.

Oba úkoly splnil a v čase 56:41,1 se ztrátou 23 minut na vítězného Daria Colognu ze Švýcarska obsadil 114. místo. "Jsem na něj pyšný. Není poslední a to je skvělý výsledek. Kokosový válečník se nikdy nevzdává," řekl na adresu reprezentanta Tongy jeho německý trenér Thomas Jacob.

Hlavně nebýt poslední

Až za Taufatofuou doběhli Sebastian Uprimny z Kolumbie a Mexičan German Madrazo. "U večeře se tomu pořádně zasmějeme, protože s oběma jsem kamarád," uvedl Taufatofua. "Všichni ostatní šli bojovat o vítězství, my šli na start s tím, že budeme bojovat o to, abychom nebyli poslední," dodal.

Trojice závodníků po dojezdu do cíle společně slavila s národními vlajkami a kromě tisícovky diváků jim tleskal také Cologna. "Celé poslední kolo jsem se modlil, abych nespadl. Říkal jsem si: Bože, ještě jsem nikdy neupadl, tak mě nenech před tolika diváky poprvé spadnout," uvedl Taufatofua.

Taufatofua před dvěma lety na letní olympiádě v Riu de Janeiro reprezentoval Tongu v taekwondu a po drtivé porážce 1:16 vypadl v prvním kole. V Pchjongčchangu hned po dojezdu do cíle plánoval start na dalších letních hrách za dva roky v Japonsku.

"Dal jsem si to jako cíl. Tři olympiády, tři různé sporty. Tak uvidíme, jestli se mi to povede," prohlásil. "Chtěl bych zkusit nějaký sport ve vodě. V nejbližší době ale bude mým dalším sportem udržování se v teple," dodal Taufatofua, který navzdory výsledkům není pouze bezejmenným sportovcem z exotické země.

V Riu se proslavil, když se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu zúčastnil pouze v tradiční sukni ta'ovala. Totéž zopakoval i v mrazu v Pchjongčchangu a tradici určitě neporuší ani v případě startu na olympijských hrách v Tokiu.