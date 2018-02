OLYMPIJSKÝ SOUHRN: Ledecká zlatem zkompletovala českou sbírku! Hokejisté zdolali Kanadu

Zcela nečekaně přibyla do české olympijské sbírky v Pchjongčchangu do té doby chybějící zlatá medaile! Postarala se o ni Ester Ledecká, která v superobřím slalomu lyžařek šokovala všechny specialistky a postarala se o historický olympijský triumf českého alpského lyžování. Čeští hokejisté po trápení s Koreou udolali dalšího podstatně silnějšího soupeře, výběr trenéra Josefa Jandače porazil kanadské obhájce zlatých medailí ze Soči 3:2 po samostatných nájezdech a přiblížili si přímý postup do čtvrtfinále. Celkem se dnes rozdalo devět sad medailí a vše podstatné jste nalezli v naší podrobné on-line reportáži.

Postup se nekonal. Česká rychlobruslařka na krátké dráze Michaela Sejpalová obsadila v Kangnungu v rozjížďce na 1500 metrů čtvrté místo a do semifinále nepostoupila.

Český hokejista Dominik Kubalík slaví poté, co vstřelil gól Kanadě na olympijském turnaji.

Švýcarský hokejista Thomas Rufenacht slaví poté, co překonal korejského gólmana.

Je to doma! Češka Ester Ledecká, senzační vítězka super-G, už převzala zlatou olympijskou medaili.

Ester Ledecká dosáhla největšího úspěchu v historii českého sjezdového lyžování. Dcera zpěváka a skladatele Janka Ledeckého předvedla se startovním číslem 26 famózní jízdu a do cíle dorazila v době, kdy Rakušanka Anna Veithová už přijímala gratulace k obhajobě zlata ze Soči. Česká obojživelnice ji sesadila z trůnu o jedinou setinu sekundy a v cíli dlouho jen nevěřícně zírala na výsledkovou tabuli.

"To snad není možné! Když jsem projela cílem a viděla to, říkala jsem si, že to musí být nějaká chyba. Změní ten čas ještě? Nebo jsem minula branku?" líčila nečekaná vítězka svůj úžas po dojetí závodu, jehož start byl kvůli silnému větru o hodinu odložen. Bronz získala Tina Weiratherová z Lichtenštejnska, další spolufavoritka Lindsey Vonnová z USA skončila až na děleném šestém místě. Další česká lyžařka Kateřina Pauláthová obsadila se ztrátou 3,37 sekundy na vítěznou krajanku 33. místo.

Ledecká zapsala do historie už tím, že jako první v historii absolvovala na olympijských hrách závody na lyžích i na snowboardu. Na něm bude coby mistryně světa hlavní favoritkou paralelního obřího slalomu.

Přehled českých a čs. vítězů zimních olympijských her: 1968 (Grenoble): Jiří Raška, klasické lyžování (skoky střední můstek) 1972 (Sapporo): Ondrej Nepela, krasobruslení 1998 (Nagano): tým ledních hokejistů 2002 (Salt Lake City): Aleš Valenta, akrobatické lyžování (skoky) 2006 (Turín): Kateřina Neumannová, klasické lyžování (běh 30 km volně) 2010 (Vancouver): Martina Sáblíková, rychlobruslení (3000 m) 2010 (Vancouver): Martina Sáblíková, rychlobruslení (5000 m) 2014 (Soči): Eva Samková, snowboarding (snowboardcross) 2014 (Soči): Martina Sáblíková, rychlobruslení (5000 m) 2018 (Pchjongčchang): Ester Ledecká, sjezdové lyžování (superobří slalom).

Hokejisté s několika změnami v sestavě porazili ve svém druhém vystoupení na olympijském turnaji v Pchjongčchangu Kanadu 3:2 po samostatných nájezdech a udělali tak důležitý krok k prvenství ve skupině A a k přímému postupu do čtvrtfinále. Dramatický duel, v němž Češi dvakrát prohrávali, rozhodl útočník Jan Kovář.

Jandačovi svěřenci poprvé inkasovali už po 73 vteřinách hry, ale na branku Masona Raymonda z přesilovky odpověděl Dominik Kubalík. Druhý kanadský gól zařídil René Bourque, v úvodu druhé třetiny vyrovnal Michal Jordán. Nerozhodné skóre vydrželo až do samostatných nájezdů, v nichž se trefili Wolski, Koukal vyrovnal a Jan Kovář rozhodl. Bod navíc je pro český tým velmi důležitý, protože do čtvrtfinále postoupí přímo jen vítěz a nejlepší ze tří týmů z druhých míst. Ostatní musejí do předkola.

Poslední zápas ve skupině odehraje národní tým v neděli od 8:40 SEČ proti Švýcarsku.

Vítková na další medaili nedosáhla

Biatlonistky bojovaly v závodě s hromadným startem a ovládla jej Slovenka Anastasia Kuzminová. Ta na trati závodu dlouhého 12,5 km vedla od začátku do konce, na střelnici udělala chybu až při závěrečné ráně a suverénně si doběhla pro zlato.

Mezi nejlepšími se dlouho držela skvěle střílející Veronika Vítková, nakonec však skončila se slzami v očích. Na poslední položce si totiž myslela, že udělala dvě chyby. Jenže omyl, jeden z terčů nakonec spadl, jenže to už neviděla a jala se kroužit dva trestné okruhy.

Odjížděla jsem ze stavu a viděla, že zůstaly dva terče nespadlé. Vždy se otáčím ještě zpět, ale teď jsem to neudělala," naříkala zdrcená Vítková. „Až v cíli mi řekli, že terč po poslední ráně taky spadnul, byť s prodlením. Já si však myslela, že je mimo," posteskla si.

Jela výborný závod. První dvě střelby vleže zvládla bez chyby, následně první stojku rovněž. A střelnici tak opouštěla na bronzové pozici. Přitom bojovala s bolestí zad.

„V tréninku jsem si hnula se zády. Na něco jsem při sjezdu najela ve stopě. Škublo to se mnou. V první chvíli jsem se nemohla ani narovnat," vyprávěla Vítková. „Nejhorší to bylo v ležce a při sjezdech, nemohu pořádně zabrat rukama. Proto nebyl můj výkon běžecky ideální," posteskla si.

Fyzickou bolest však snášela mnohem lépe, než vědomí, že se zbytečným trestným kolem připravila o pozici v elitní desítce. „Z toho jsou všechny slzy," hlesla zdrceně. „Vždyť první tři položky jsem zvládla dobře," připomínala.

Ještě před závěrečnou střeleckou položkou byla sedmá, na bronzovou pozici ztrácela deset vteřin. „První tři rány byly v pohodě," promítala si Vítková bitvu v nejdelším ženském závodě.

Čtvrtý střelecký pokus šel však mimo terč, pátý zasáhl hranu a spadl s prodlením. Zatímco při závodech Světového poháru organizátoři používají elektronické terče, v Pchjongčchangu jsou sklápěcí, kde dochází při ráně na hranu terče k prodlení.

Vítková si tak nechtěně prodloužila závod. Bolest fyzickou ještě umocnila bolest z pohledu na výsledkovou listinu. Navíc bronzová medailistka ze sprintu žije v nejistotě, zda bude připravená pro úterní štafetu. „Netuším. Nikdy jsem neměla v zádech takové bolesti," hlesla, když opouštěla areál Alpensia.

Březina si pohoršil na 16. místo

Krasobruslař Michal Březina pozici v první desítce na olympijských hrách neudržel. Z devátého místa po krátkém programu klesl na 16. příčku. Nezabránila tomu ani jeho nejlepší volná jízda v sezóně, za kterou získal přibližně o 8,5 bodu více než na lednovém mistrovství Evropy. Olympijské zlato ze Soči obhájil Japonec Juzuru Hanju.

Nejzkušenějšího českého krasobruslaře na ZOH v Pchjongčchangu tentokrát nepodržel čtverný salchow. První z plánovaných dvou skončil výpadem, takže nemohl zařadit kombinaci, ze druhého zbyly jen dvě otáčky. Březina se ale těmito chybami z úvodu jízdy nenechal rozhodit a zbytek programu zajel solidně. V nabité světové konkurenci a s těsnými odstupy po úvodní části soutěže to ale propadu o sedm míst nezabránilo.

Björgenová má sedmé zlato

Norské běžkyně na lyžích vyhrály štafetu na 4x5 km před obhájkyněmi zlata Švédkami. Finišující veteránka Marit Björgenová získala jako první žena v historii ZOH sedmé zlato a s třinácti medailemi vyrovnala rekord krajana biatlonisty Oleho Einara Björndalena. Český tým ve složení Kateřina Beroušková, Karolína Grohová, Petra Nováková a Barbora Havlíčková obsadil 11. místo. Na vítězky ztratily 3:52,8 minuty.

Sedmatřicetiletá Björgenová porazila v závěrečném souboji švédskou vítězku sprintu z Pchjongčchangu Stinu Nilssonovou o dvě sekundy. Pro bronzové medaile si doběhly olympijské sportovkyně z Ruska.

Sejpalová finále nezopakovala

Dvacetiletá Sejpalová se před dvěma lety na mistrovství světa v Soulu nečekaně dostala až do finále a obsadila šesté místo, ale to se jí při návratu do Koreje zopakovat nepodařilo.

Hlavní favoritky postupovaly většinou bez problémů. Jen jedna z tria Korejek Sim Sok-hi, stříbrná ze Soči, k velkému zklamání diváků upadla a skončila poslední. Britská mistryně světa Elise Christieová postoupila z jedné rozjížďky spolu s čínskou dvojnásobnou olympijskou vítězkou Čou Jang.

Italka Arianna Fontanaová, která v Kangnungu triumfovala už na pětistovce a má celkem šest olympijských medailí, vyhrála rozjížďku před Nizozemkou Jorien Ter Morsovou. Ta může být první ženou s medailemi z dlouhé i krátké dráhy.

Slovensko končí ve skupině poslední

Hokejový turnaj mužů má za sebou další zápasy. Domácí Korea po těsné porážce s Čechy opět nebodoval, Švýcarsko mu uštědřilo debakl 8:0. Výběr OSR si poradil s USA, když zvítězil 4:0. Slovensko pak po nájezdech podlehlo Slovinsku 2:3 a skončilo ve skupině na posledním místě.

Hokejistky už mají za sebou čtvrtfinále. V úvodním utkání zvítězil tým Olympijských sportovců z Ruska nad Švýcarkami 6:2, v tom následujícím si pak Finky v severském derby poradily se Švédkami a vyhrály 7:2.

Polák Stoch obhájil

Polák Kamil Stoch obhájil v Pchjongčchangu zlatou olympijskou medaili ve skoku na lyžích na velkém můstku. Druhý skončil vítěz ze středního můstku Andreas Wellinger z Německa a bronz z minulého víkendu si zopakoval Nor Robert Johansson. Nejlepší z Čechů Roman Koudelka obsadil 25. místo, Čestmír Kožíšek byl čtyři příčky za ním, Viktor Polášek do druhého kola nepostoupil a obsadil 44. místo.

Nejdelší skok v úvodním kole předvedl Rakušan Michael Hayböck, který jako jediný dosáhl na hranici 140 metrů. Ale Stoch měl vyšší bodové hodnocení. Třicetiletý Polák, který v Soči vyhrál oba závody a v této sezoně triumfoval v pěti z posledních devíti klání Světového poháru, sahal po medaili v Pchjongčchangu i na středním můstku. Po prvním kole byl druhý, ale nakonec skončil bez medaile.

Tentokrát už chybu nezopakoval, přestože Wellinger útočil a předvedl nejdelší skok dne 142 metrů. Stoch odpověděl skokem dlouhým 136,5 metru a to stačilo na udržení vedoucí pozice. Naopak jeho největší soupeř ve Světovém poháru Němec Richard Freitag hned první kolo pokazil a skončil až devátý.

Britská skeletonistka Lizzy Yarnoldová obhájila na olympijských hrách v Pchjongčchangu zlato ze Soči. Úřadující mistryně světa Němka Jacqueline Löllingová, jež vedla po pátečních úvodních dvou jízdách, má stříbro. Bronz vybojovala další Britka Laura Deasová.