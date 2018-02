Ruský curler podezřelý z dopingu opustil olympijskou vesnici

Podle trenéra ruských curlerů Dimitrije Melnikova bral Krušelnickij meldonium pouze do jeho zákazu v roce 2016. Pokud by se provinění potvrdilo, šlo by o druhý dopingový případ her v Koreji. O první se ještě před jejich startem postaral japonský rychlobruslař na krátké dráze Kei Saito, který neprošel mimosoutěžní kontrolou na diuretikum acetazolamid.

Krušelnickij startoval v premiérové soutěži smíšených dvojic na olympiádě spolu s manželkou Anastasiou Bryzgalovovou. Mistři světa z roku 2016 v utkání o bronz porazili 8:4 Norsko.

Pro Rusko by mohl být jeho doping dalším problémem poté, co byli kvůli systematickému užívání zakázaných látek na hrách v Soči ruští sportovci vyloučeni ze ZOH v Koreji. Pozvaní sportovci, které schvalovala speciální komise Mezinárodního olympijského výboru, startují v Pchjongčchangu pod neutrální vlajkou.