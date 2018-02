Češce se slovenským pasem změnila život zpráva na Facebooku

Před dvěma lety Myslivečková nezávodila. Trénovala v Norsku velkou skupinu od dětí po dospělé, plánovala se přesunout na další trenérskou štaci na Island. Najednou jí na Facebooku blikla zpráva: „Čau, co děláš?" Jejím autorem byl Slovák Lukáš Csolley, jenž patřil do širší evropské špičky spolu s italskou rodačkou Federicou Tostaovou.

„Říkala jsem si: Co se mu stalo? Proč mi píše?" nechápala Myslivečková. Odpověděla, že trénuje v Norsku, a následovala další zpráva od Csolleyho: „Nechtěla bys se mnou bruslit? Skončila mi partnerka." Myslivečková byla chvíli v šoku. „Hodinu jsem to rozdýchávala," přiznává. Večer si oba po skypu zavolali.

„Řekli jsme si víc, ale chtěla jsem ještě den na rozmyšlenou. Lukáš říkal, ať si vezmu klidně víc. Ale já druhý den byla v podstatě rozhodnutá, že to zkusím," přiznává Myslivečková, která v minulosti tvořila talentovaný pár s Matějem Novákem, pak reprezentovala Česko s Francouzem Neilem Brownem.

Island nebude, bude Milán

Csolley jí změnil životní plány... „Přítel už měl sbalený batůžek a já mu oznámila, že Island nebude a bude Milán. Byl trošku překvapený, ale on se dokáže adaptovat," usmívala se Myslivečková. Milán je tréninkovou destinací páru, který vede bývalá mistryně světa v tancích na ledě Barbara Fusar-Poliová. „Lukáš italsky umí výborně, já se také snažím, jen mi občas nikdo nerozumí a smějí se mi," vypráví Myslivečková.

Do tréninkové zátěže se vrátila rychle, byť ji loni zbrzdila operace ramene. „Trochu jsem se návratu bála, ale nakonec to bylo v pohodě," přiznává. „Pocit bruslení mi chyběl. Když jsem byla trenérkou, za mantinelem jsem cítila, že bych to nejradši udělala za ty děti. Byl super pocit a výzva to zkusit znovu," líčí.

I vyřízení všech formalit ohledně slovenského pasu šlo výrazně rychleji, než třeba v případě „přestupu" Mansourové z Kanady do Česka. „Lukášova maminka už to měla nacvičené, jak předtím jezdil s Italkou. Věděla, koho oběhat, paní na úřadě byla připravená, že přijde další partnerka. Děláme si srandu, že si může doma otevřít imigrační úřad," vtipkovala Myslivečková.