Výkony z jiné planety! Kanadská babča se ještě stále zlepšuje

Kanaďanka Carol Lafayette-Boydová se narodila na farmě bez tekoucí vody a elektřiny a vyrůstala tam svých prvních deset let. Soutěžit začala po střední škole opět až v 50 letech. I bez tréninku vyhrávala. Teď je jí 76 let a na své konto si právě připsala jeden světový rekord a dva rekordy mítinku.

„Určitě jsem byla v lepší kondici ve svých 75 letech než v 35," nechala se slyšet seniorka. Ani teď není její fyzička vůbec špatná. Posuďte sami: Na šampionátu Canadian Masters Indoor Championships získala hned tři zlaté medaile. Pro svou věkovou kategorii nastavila nový světový rekord v běhu na 200 metrů výkonem 32,26 vteřiny. Nejlepší výkony mítinku pak zaznamenala ještě v běhu na 60 metrů a v trojskoku.

„Budu soutěžit do svých sta let. Má babička se dožila 102 roků, můj strýc farmařil do svých 96 a bratrovi je 86 let a stále žije na farmě. Necítím se vůbec stará," říká kanadská babička, která je pro mnoho lidí inspirací a motivací.

Předchozí světový rekord na dvoustovce patřil ve věkové kategorii F75+ Američance Kathy Bergenové. Ta roku 2015 uběhla trať za rekordních 33,06 vteřiny. Loni se Kanaďanka Lafayette-Boydová přiblížila tomuto výkonu na dostřel na 33,45 vteřiny, letos už se jí rekord podařilo překonat. To je další důkaz toho, že je i ve velmi pokročilém věku možné se ještě zlepšovat.

„Když jíte a spíte a děláte všechny ostatní věci tak, jak se patří, stále se můžete zlepšovat," prozradila vitální stařenka svůj recept.

Organizace World Masters Athletics jmenovala nedávno Lafayette-Boydovou světově nejlepší atletkou roku 2018. Minulý rok se totiž ze šampionátu World Masters Championships ve španělské Malaze domů vracela celkem s pěti zlatými včetně těch za běh na 100 a 200 metrů.