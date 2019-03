Suroviny, které v kuchyni dokonale nahradí vejce

Kukuřičný škrob

Použití téhle cenově velmi příznivé ingredience je snadné. Jedna lžíce kukuřičného škrobu rozmíchaná v 1 dcl vody nahradí v receptu 2 vejce. Stejně tak poslouží pudink, který zároveň doplní třeba příchuť vanilky. Na trhu jsou dnes dostupné kvalitní pudinky v bio kvalitě, které ani zdravým moučníkům nepokazí reputaci.

Psyllium

Jinými slovy indická rozpustná vláknina nejenže skvěle zastoupí vejce, ale navíc díky ní bude pokrm lépe stravitelný. Hodí se do slané i sladké kuchyně, zkrátka všude tam, kde je do těsta zapotřebí pojivý prvek. Psyllium je stejně jako škrob potřeba pečlivě rozmíchat ve vodě. Jeho nabobtnáním vznikne po chvilce roztok gelové konzistence, který se jednoduše přimíchá do připravovaného těsta.

V kuchyni si určitě poradíme i bez vajec.

Aquafaba

Na první pohled je tento název záhadou, ve skutečnosti se ale jedná o celkem obyčejnou surovinu v podobě cizrnového nálevu. Můžete použít ten z plechovky, nebo si ho vytvořit doma. V každém případě je nutné aquafabu před použitím důkladně přecedit, aby v ní nezbyly žádné slupky z cizrny. Aquafaba zůstane přirozeně trochu zakalená, po scezení je ale ihned vhodná ke šlehání.

Touto surovinou zcela nahradíte vaječný bílek (i celé vejce), zejména pak z něho ušlehaný sníh. Jen počítejte s tím, že sníh z aquafaby trvá ušlehat výrazně déle než z vaječného bílku a není tak pevný. Těsto s ním ovšem reaguje při pečení stejně a chuťově cizrnu v moučníku neucítíte. Dokonce ani ve studených receptech, jako je např. čokoládová pěna. Takže až budete příště pracovat s cizrnou, nezapomeňte si aquafabu místo do dřezu slít na přípravu dezertu.

Banán

Banán nahradí vejce v nejrůznějších sladkých receptech od bábovek až po oblíbené muffiny, ze kterých zároveň můžete ubrat na cukru, protože je lahodně dosladí. Jeden banán nahradí zhruba dvě vejce. Podle potřeby pak do těsta můžete po lžících přidat trochu vody. Podobně poslouží třeba také jablečné pyré, které se hodí zejména do vláčnějších těst a dobrot dochucovaných skořicí.

Drcené lněné semínko

Abychom lněné semínko strávili, je potřeba ho rozmixovat. Lžíce rozmixovaného lněného semínka v troše vody (v poměru 1:3) také ideálně nahradí jedno vejce. A to ve slaných i sladkých receptech. Zároveň se moučka z lněného semínka hodí na bezlepkové obalování, obdobně jako mandlová mouka. Lněné semínko lze koupit jak celé, tak i rozmixované. Vždy je lepší používat čerstvě rozemleté, například v mlýnku na kávu či na ořechy.

Tapioková mouka

Tapioková mouka má výjimečné pojivé vlastnosti. Až takové, že kdybyste upekli bábovku pouze z ní, bude – jak se říká – gumová. Navíc díky tomu, že je bezlepková, odlehčí organismu i od tohoto alergenu, a svojí cenou nezatíží peněženku. Tapiokovou mouku není nutné rozmíchávat předem ve vodě. Stačí ji jen přimíchat do těsta. Nemá žádnou specifickou chuť, takže zapadne do slaných i sladkých jídel.

Ani tento dlouhý seznam není celkovým výčtem surovin, kterými lze vejce nahradit. Dalšími možnostmi jsou rostlinná želatina agar, kypřící prášek, instantní droždí nebo třeba tekuté ořechové máslo.