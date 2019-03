Kdo ochutná domácí müsli, po kupovaném už nesáhne

Kupované müsli bývá často plné cukru a jiných sladidel, mouky, aromat a řady dalších surovin, které našemu organismu ničím neprospívají. Přitom výroba domácí granoly je velmi snadná. Receptů na domácí müsli koluje po internetu bezpočet, a ještě více si jich můžete vymyslet ze surovin, které vám chutnají. Jestli také patříte k těm, kteří vytrvale vybírají z müsli-směsí rozinky, výroba vlastní granoly vás uchvátí.

Jedním z největších benefitů tohoto receptu je správné zpracování ořechů a semínek. Zatímco v kupovaném müsli najdete ve valné většině čerstvé ořechy a stejně tak semínka, ty v domácí granole můžete předem namočit, protože při pečení v troubě se krásně vysuší a opraží. Tím nejenže získají neodolatelnou chuť a vůni, ale především eliminujete obsah kyseliny fytové, která našemu tělu brání vstřebávat minerály, kvůli nimž ořechy a semínka konzumujeme.

Domácí müsli ‒ příprava snadná, chuť ohromující!

archiv autorky

V níže uvedeném základním receptu je možné kteroukoliv surovinu vyměnit za jinou, stejně jako přidat ke stávajícím několik dalších. Kuchařské fantazii se meze nekladou.

CO POTŘEBUJETE 100 g mandlových plátků 50 g lískových ořechů 150 g slunečnicových semínek 250 g ovesných vloček (lze vyměnit za špaldové, pohankové či jiné bezlepkové) 50 g sušených brusinek (nebo rozinek/datlí) 3 lžíce medu 1 lžíce perníkového koření (nebo skořice) 3 lžíce za studena lisovaného kokosového oleje POSTUP Ořechy cca 8 hodin předem namočte, semínka alespoň na 2-3 hodiny. Před přimícháním ke zbylým ingrediencím je vysušte v látkové utěrce. Lískové (nebo jakékoliv celé) ořechy pak ještě rozdrťte paličkou na maso. Pokud použijete brusinky nebo datle, pokrájejte je na menší kousky.

Troubu rozehřejte na 180 stupňů. Kokosový olej spolu s medem nahřejte ve vodní lázni. Mezitím v míse smíchejte všechny ostatní ingredience – kromě sušeného ovoce. Přidejte rozpuštěný olej s medem a ještě jednou vše důkladně promíchejte. Poté směs přemístěte na plech s pečícím papírem a rozetřete do tenké vrstvy, aby se granola dobře propekla.

Domácí granola ‒ zcela podle vaší chuti.

archiv autorky

Pečte zhruba 10 minut, poté plech vyjměte, granolu promíchejte a přidejte do ní sušené ovoce. Dejte na dalších cca 5 minut do trouby. Granola by měla být dozlatova propečená a křupavá, proto ji napoprvé raději průběžně hlídejte.

Müsli vytažené z trouby jednou za pár minut na plechu promíchejte, aby se nezapařilo a zůstalo křupavé. Po vystydnutí, které netrvá dlouho, ho přesypte do vzduchotěsných sklenic. Možná vás až překvapí, jak je domácí granola výborná a snadná.