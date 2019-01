Věčné mládí díky pohybu? Sportovci stárnou pomaleji, říkají vědci

Že je pohyb pro lidské tělo zdravý, už věří snad i ti nejskeptičtější z nás. Důkazy pro to, že nás pohyb, běh a cvičení o vysoké intenzitě doslova a do písmene chrání před stárnutím, objevují v poslední době i vědci. Díky cvičení se dějí na úrovni naší DNA podivuhodné věci. Láska k pohybu má svůj význam i smysl. Pro to, co většinou tak nějak intuitivně cítíme, dnes existují exaktní vědecké důkazy.