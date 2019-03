9 věcí, které vůbec nepotřebujete vědět, ale které vás přesto posunou vpřed

Už dlouho si běháte jen tak pro sebe a teď se s přicházejícím jarem chystáte i na nějaké závody? Chcete ze sebe vydat to nejlepší, dosáhnout uspokojivých výsledků a možná se domů vrátit i s nemalým finančním obnosem? Poradíme vám, jak na to!

1) Pokud chcete vyhrát na nějakém běžeckém závodě, oblékněte se kompletně do červené! Ze statistických šetření vyplývá, že právě tato barva je nejvíce zastoupena na oblečení vítězů. Hoďte za hlavu obavy, že byste mohli rozdráždit býka uprchlého z jatek, a dejte vítězství šanci skrze svůj šatník.

2) Každý rok se na světových trzích prodá asi jedna miliarda běžeckých bot. I když pomineme fakt, že určité modely jsou oblíbené u členů zločineckých gangů, kteří v nich běhají spíše nárazově (maximálně když policie udělá razii), vycházejí jedny nové maratonky na každého sedmého až osmého obyvatele Země každý rok. Rázem se tak stáváme nejaktivnějšími lidmi ve sluneční soustavě.

3) Nejdražší běžecké boty vesmíru stály 370 000 liber, asi 11 milionů korun. Byly to tretry Rogera Bannistera, v nichž tento bard roku 1954 absolvoval první řádně zdokumentovaný běh na jednu míli pod čtyři minuty. Britové mají štěstí, že se nedražily Zátopkovy tretry z jeho trojnásobně zlatého olympijského roku 1952. Jeho požehnaná obuv by byla k mání určitě ještě za mnohem vyšší částku. Emilovy vítězné boty i s podpisem si můžete prohlédnout v Muzeu sportu ve francouzském Nice.

4) Věděli jste, že běžecké boty v podílu svého zastoupení v domácnostech dokonce předčí i dámské lodičky na vysokých podpatcích? Maratonky dokonce zabírají ve světových botnících první místo! Patří jim 39% podíl, zatímco vysoké podpatky se „vyšvihly" jen na 19 %. Ale pozor: Pokud zrovna u vás doma neodpovídá toto ukázkové rozložení sil ve prospěch oblíbeného sportu, v žádném případě to proti vůli své manželky nezkoušejte změnit. Je to past! My ostatní zvýšíme podíl běžecké obuvi statisticky i za vás.

5) Během lze i solidně vydělávat. Například ve Skotsku ani nemusíte být na Loch-Ness-Marathon první v cíli, abyste si domů odváželi 50 000 liber, v přepočtu milion a půl korun. Pokud se vám totiž při závodě kolem bájného jezera podaří vyfotit skutečnou lochnesskou příšeru, získáte tuto prémii bez ohledu na pořadí. Skutečně džedájským trikem by samozřejmě bylo závod navíc i vyhrát a odnést si tak i finanční prémii pro vítěze.

6) Nejstarším maratoncem světa je Ind žijící v Británii Fauja Singh. Jako první člověk světa dokázal uběhnout královskou distanci ve věku nad 100 let. Jeho oficiální čas je 8:25:17, ačkoli čistý čas strávený na trati je pouze 8:11:06, přes čtrnáct minut ale křepkému staříkovi trvalo, než se v davu běžců dostal po startovním výstřelu vůbec přes linii startu. Zcela oficiální ale jeho rekord není ani teď. Singh totiž nemá žádné doklady, kdy se skutečně narodil, před více než sto lety se v Indii s nějakými oficiálními papíry nikdo moc nemazal.

7) Pokud jste se rozhodli závidět udatným mužům jejich agilitu i v pokročilém důchodovém věku, vezměte v potaz i Kanaďana Eda Whitlocka a Američana Genea Dykese. Oba dokázali ve věku přes 70 let zaběhnout maraton ještě stále pod tři hodiny! Ten prvně jmenovaný to zvládl v čase 2:54:49 a je i přes své nedávné náhlé úmrtí oficiálním držitelem rekordu v kategorii M 70+. Druhý jmenovaný rekordní čas ještě o pár vteřin vylepšil na 2:54:23, a to ve věku mírně přes 70 let, ale kvůli chybějící certifikaci závodu stále platí dřívější Kanaďanův čas. Tito staří pardálové ovšem oba dokázali něco, na co většina i mnohem mladších běžců nikdy nedosáhne.

8) Na uběhnutí maratonu je prý potřeba asi 35 000 kroků učiněných mezi startovní a cílovou čárou. Nezkoušejte je ale během závodu počítat. Je možné, že by to váš mozek mohl vzít jako počítání oveček a vy byste vprostřed závodní vřavy třeba i usnuli! Pokud chcete být obzvláště uvědomělí, řeknete si, že na 35 000 opakování zvedání pravé a levé nohy je dobré vzít si co nejlehčí obuv. Anebo že 35 000 x „několik málo gramů" rozdílu zatížení pravé a levé strany těla třeba jen excentricky uloženým mobilem už může mít nějaký vliv na vaše tělo... Popřemýšlejte o tom.

9) Intervalový trénink prý podle některých výzkumů přispívá u mužů k vyšší produkci testosteronu a jejich vyšší ochotě se pářit. To by možná mohlo mít vysvětlení ve výsledcích další studie, podle níž dvě třetiny běžců myslí při sportu na sex. A pak že správný běžecký styl vyžaduje maximální soustředění!