Prohnal se po hranici v rekordu, vyhrála i olympijská lyžařka

Nový závod na staré (dobré) trase – tak zněla pozvánka pořadatelů. A slib splnili. Zádumčivá, byť barevná krajina opuštěného pomezí na sklonku sezóny, se změnila v teplý letní a veselejší obrázek. Jako obvykle přišla dešťová sprška těsně před startem, přesto zůstalo dusno ve vzduchu.

Chladný a voňavý dech lesa zpříjemnil běžeckou pouť, ale na otevřených lukách a slunci, ve vysoké trávě, to byla zcela jistě náročnější dřina. Většina účastníků si naměřila horší čas než loni v podzimním chladu.

Jen vítěz jako by nedbal a tím pádem stanovil nový traťový rekord (1:23:19), překonal ho o šest minut! Kozlík v barvách formace Sunakashi project vypálil svižně hned od startu, loňský obhájce Muras (MK Seitl Ostrava) brzy ztratil kontakt. Čelo se roztrhalo.

„Měl jsem plán podle profilu, že bych to okolo 1:25 mohl zvládnout," říkal pak v Nemanicích. „Šel jsem rychle, takové běhavé terénní tratě mi vyhovují, skyrace se šplháním na sílu už nemám rád."

Bez kontaktu nebyla motivace

Pořád běhá za Spartu na dráze od steepla až k desítce, ale v přírodě si čistí hlavu a získává další chutě. S běhy KTRC má už dost zkušeností, oceňuje jejich organizaci. V tréninku zvládá přes 90 km týdně a teď míří na maratón Baroko a Šutr na Šumavě. „Hledám si závody a chci překonávat rekordy," prozradil motivaci původem fotbalista z Českého Meziříčí.

Ztráta Murase do cíle sice narostla, ale bez kontaktu neměl tolik motivace. „Loni na podzim se mi to líbilo víc díky kulisám i mojí formě," jen pokrčil rameny. Po pražském maratónu odpočíval, pak onemocněl a ještě ho brutálně trápily okostice. „Dobrý trénink, musím se znovu rozběhat a chci se připravit na Košický maratón," hledí do budoucna.

Třetí skončil bývalý profesionální cyklista Petr Hvolka z Kilpi Running teamu, nová tvář v letošním seriálu, už od premiéry v Ostravě velice úspěšná.

V čase 2:12 proťal cílovou linii světově uznávaný kardiochirurg Jan Pirk. „Přežil jsem to, ale úplně bez kopců, jak mi říkali, to tedy nebylo," vydechoval. Čerstvý sedmdesátník, znamenitý běžec a triatlonista, dal nedávný silniční půlmaratón v Olomouci za 1:43. „Naše rodina pochází z nedaleké Lukavice, ještě, než již komunisti zbourali. Mám zdejší kraj rád, proto jsem přijel i sem."

Na stupních vítězů, kam vyskotačil rovnou po proběhnutí cílovou branou, ho doprovodil ještě starší Karel Čech, pravidelný účastník KTRC, který se protrápil za 3:48.

Slavila i olympijská lyžařka

To už měla dávno dvojnásobnou vítěznou ceremonii Kateřina Beroušková, česká reprezentantka v běhu na lyžích, účastnice letošní olympiády v Pchjončchangu. Jednu jako nejlepší žena a druhou jako nejlepší mix dvojice s tátou Pavlem. A to ještě běžel i její trenér Vladislav Razým, skočil čtvrtý. „Bydlíme tady kousek v Postřekově, už jsme si tu trať i probíhali," usmívala se. Podél trati ji podporovali kamarádi.

Je v plné lyžařské přípravě, na závod neladila, skončila devátá absolutně. „Běháme i tříhodinové tréninky, ale v mnohem nižší intenzitě. Tohle bylo na mě hodně rychlé a dlouhé," komentovala svůj výkon 1:40:25, který zaostal za časem loňské vítězky Marcely Joglové, taky krajanky, která však tentokrát chyběla.

Druhá skončila pravidelná účastnice Radka Faltusová z Jablonného nad Orlicí, třetí novicka Hana Štefaničová z Triklubu Příbram.