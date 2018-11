V Americe ho odmítli, že není moc dobrý. Chudý Keňan tak zaběhl světový rekord ve Španělsku

V podstatě neznámý běžec Abraham Kiptum se o víkendu stal světovou jedničkou na půlmaratonské distanci, a to časem 58:18. Vcelku svižně ve Valencii překonal už více než osm dlouhých let vzdorující rekord Zersenaye Tadeseho z Eritrey, o němž se tvrdilo, že má pravděpodobně nejefektivnější běžecký styl na světě. Přitom Američané nedávno odmítli Keňanovi potvrdit účast na velkém závodě, protože jeho výsledky prý „nejsou natolik dobré“. Kde se Kiptum vlastně vzal?

Devětadvacetiletý Keňan už pár let běhá, to je jasné. Do světového dění ve svém oboru už také zanesl určitou stopu. Kdyby ale někdo z komentátorů půlmaratonu ve Valencii tvrdil, že ho zná, pravděpodobně by lhal.

První maratonský zářez má Afričan ze závodu v hlavním městě Maroka Rabatu z dubna 2015, kde s časem 2:11:36 (s tímto časem by dnes zaostával za top25 o sedm minut ‒ pozn. red.) obsadil třetí místo. Ve stejném roce vyhrál maraton v nigerijském Lagosu a půlmaraton v Madridu s nepříliš impresivními časy 2:16:21 a 1:01:52. Jeho trenér a agent ale věděli, že má na víc a jeho čas ještě přijde. Nemýlili se.

V roce 2016 zaběhl Kiptum v Kodani svůj osobní rekord na půlmaratonu 59:36. V roce 2017 opět vyhrál Lagos Marathon s časem 2:15:23 a v Amsterdamu si vylepšil svůj osobák na maratonu časem 2:05:26. Letos zvítězil v maratonu v jihokorejském Daegu s časem 2:06:29 a chtěl se zúčastnit rovněž velmi prestižního maratonu v Chicagu. Američané jej odmítli.

PÁR ZAJÍMAVOSTÍ • Valencie je ve světových tabulkách top10 hned třikrát v kategorii mužů a jednou v kategorii žen. V obou případech na prvním místě, u mužů dále ještě na třetím a osmém. • Keňsko-španělský světový rekord byl zaběhnut v botách Nike Zoom VaporFly 4%. • Ženský světový rekord pochází ze stejné trati. Nastavila jej loňská vítězka Keňanka Joyciline Jepkosgei. • Letošní závod byl jedinečný i tím, že jej hned tři muži zaběhli pod 59 minut. To se v jediném závodě za celou historii půlmaratonu stalo pouze třikrát. Zároveň hned deset mužů zaběhlo pod 60 minut. To se ještě nikdy nestalo.

Teď se radují Španělé, že Kiptum zviditelnil jejich město na prvním místě světových tabulek. A ještě jeden plán na letošek nadějný vytrvalec má ‒ maraton v Abú Zabí. Ten patří mezi nejštědřeji dotované závody. Vítěz maratonu si automaticky odnáší 100 000 dolarů, druhý a třetí 25 000 a 15 000 dolarů (asi 2 300 000, 570 000, 340 000 korun).

Zatímco u běžců z Evropy či Ameriky je možné dohledat sportovní historii od prvních začátků, v zemích východní Afriky tomu tak není. Kiptum pochází z chudé keňské rodiny a k atletice se dostal až v poměrně pozdním věku. Měl štěstí, někdo si všiml jeho nevšedního talentu a Keňa je jedna z mála zemí, kde můžete objevit budoucího mistra světa, jak bez bot běží v prachu podél cesty. Kiptumův případ ale ukazuje ještě na jednu věc: V Africe je mnohem více vynikajících běžců, jen se většinou nikdy nedostanou do startovního pole významného závodu, kde by na sebe upoutali pozornost, protože jejich výsledky „nejsou dobré" nebo prostě „neexistují".