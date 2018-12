Ranní můra! Šakal chce ke snídani lidské maso

Vše začalo koncem října, kdy byl hlášen první útok zdejšího kojota na běžce pohybujícího se podél lesní silnice. Náhodnému svědkovi se podařilo zvíře odehnat a běžec nakonec vyvázl téměř bez zranění. Jak šel čas, šelma začala přitvrzovat a její útoky jsou stále agresivnější, zatímco její strach z lidí menší.

Situace se pětkrát opakovala. K napadení došlo vždy na té samé silnici v rozsahu dvou mil, asi tří kilometrů. Kojoti žijí většinou v rodinných smečkách nebo párech. Odpadlík z Frisca ale útočí vždy sám. Kromě osamocených osob si už troufl i na pár a vždy útočil v brzce ranních hodinách.

Mezi oběti jeho ataků se už zařadila i malá devítiletá dívka, pro níž si musela přijet záchranka. Její zranění ale naštěstí nebyla život ohrožující. Jednoho běžce zachránil projíždějící policista, který si všiml, že nic netušícího sportovce sleduje krvelačné zvíře. Strhnul řízení svého vozu a zahnal psovitou šelmu služební sirénou.

Další běžec už ale neměl takové štěstí. Na konci listopadu jej kojot napadl a vážně ho pokousal na krku. Opět museli zasahovat záchranáři. Muž v nemocnici okamžitě podstoupil operaci a jeho stav se podařilo stabilizovat. Zvířeti rostlo sebevědomí, a tak napříště zaútočilo na dvě běžkyně. Jedna z nich utrpěla méně vážná zranění, druhá vyvázla téměř nedotčená. Ženy měly ale opravdu namále. Zachránily se jen díky tomu, že jim zastavil náhodně projíždějící řidič a nechal je nastoupit do svého vozu. Co by se odehrávalo, kdyby ženy zůstaly na dosah bestii?

Úřady se už několikrát pokusily nebezpečné zvíře odchytit, ale zatím bez úspěchu. Povolali si na pomoc už i pracovníky texaských národních parků i soukromé firmy. Zatím obyvatelům doporučují oblasti se vyhýbat.