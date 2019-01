Strašný mráz a žádný kyslík. Moldavský atlet se podíval do vesmíru

Odvážný Vološin se na zasněžených pláních nelítostné Sibiře pustil do nerovného boje s povětrnostními podmínkami. Pro jiného by byla taková výzva tou poslední, do níž by kdy v životě nastoupil. Ne tak pro srdnatého Moldavana. Za pomoci přátel se vrhl do nerovného zápolení se Sibiří a padesáti kilometry.

„Je to úplně jako někde ve vesmíru, je tu strašná zima a vůbec žádný kyslík. Je to příšerné, už nikdy se do ničeho takového nepustím," komentoval podmínky ve východní Sibiři sám atlet. Jeho běžecká odysea nebyla samoúčelná. Vypravil se na padesátikilometrovou trasu na jednom z nejstudenějších míst naší planety, aby získal finanční prostředky pro dítě trpící neurologickou poruchou. Ukázal tak, že ani extrémní mráz nedokáže zastavit vřelé srdce.

Akci Moldavan nazval Unfrozen Charity Run („Nezamrzlý běh pro charitu"), při němž se sám ze všech sil snažil nezamrznout při teplotách pod minus 60° C. Uběhnout 50 kilometrů mu nakonec trvalo zhruba šest hodin. Skutečnou zkoušku Moldavanovy vytrvalosti nepředstavuje jen samotný běh, ale i pokus vybrat množství peněz na podporu čtyřleté holčičky trpící mozkovou obrnou.

Na svých stránkách už vysbíral hodně přes 60 000 leu (přes 80 000 korun). Na atletově profilu na skvělý výkon už reagoval i sám prezident republiky a přislíbil přispění z charitativního fondu první dámy. (Ne)zamrzlá padesátka nebyla prvním Vološinovým extrémním počinem. V dubnu minulého roku absolvoval maraton na severním polárním kruhu, který dokázal zdolat za pět hodin a tři minuty.