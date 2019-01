Chuck Norris znovu útočí! Na konci závodu bude lidem lámat ruce

Víte, kolik dokáže Chuck Norris uběhnout kilometrů? Všechny! Navíc je proslulý i svou bezmeznou rychlostí, takže podle některých bájí dokáže oběhnout celou zeměkouli tak rychle, že se na závěr své cesty stihne ještě sám kopnout zezadu do hlavy. Chuck Norris je zkrátka víc než jakýkoli jiný superhrdina s jednou důležitou výhodou navíc ‒ on skutečně žije. A možná právě i díky této drobnosti se s ním můžete osobně setkat na jeho vlastním závodě v Texasu.

Kdo by neznal Walkera z Texas Rangers, nejstaršího státního bezpečnostního sboru Severní Ameriky? Ano, je to jen další pseudonym hrdinného Chucka Norrise, člověka, o němž existuje asi nejvíce vtipů na světě. Že je Chuck Norris neskutečná hvězda a idol mnoha z nás z dob mládí, není žádný vtip, ale prostě fakt, s nímž se nedá nic dělat. Počítáme, že na závodě CForce Chuck Norris 5K v Texasu bude hlášeno ještě více případů náhlé ztráty vědomí z přemíry nadšení než svého času mezi fanynkami na koncertech The Kelly Family. Závod se totiž po hrdinovi nejen jmenuje, on bude skutečně u toho, a to dokonce nesčíslněkrát!

Každý účastník totiž ke startovnému 25-30 dolarů dostane také něco, co bychom mohli označit za „Chuck Norris starter pack": chuckovské triko, falešný plnovous a mohutnou přezku na opasek. Už teď je ale hlášeno enormní množství fanoušků, kteří se na závody vyzbrojují vlastními, ještě chuckovštějšími převleky a kostýmy. A to stále není všechno. Hvězda akčních filmů známá pro své rychlé kopy až do výše čtyřpatrové budovy bude stát osobně v cíli a s každým doběhnuvším se bude snažit plácnout si highfive.

https://www.facebook.com/news4buffalo/posts/10156843809280505

Plácnout si osobně s hrdinou nejhrdinovatějším, to už je něco. Organizátoři akce na svých stránkách dokonce uvádějí: „Nejsme zodpovědní za jakékoli zranění vzniklé v souvislosti s plácáním," dobrosrdečně varují před pověstnou silou bájemi opředeného, leč přeci jen stárnoucího supermuže.

Na závodech budou oceněni vítězové všech kategorií a speciální ceny jsou připraveny i pro nejlepší převleky za Chucka Norrise v kategorii muži, ženy a děti. Závod na pět kilometrů má i vpravdě lidský rozměr. Výtěžek z akce jde totiž na nadaci založenou přímo Norrisem, která se snaží vychovávat z dětí charakterní osoby právě pomocí bojových umění. Část výtěžků rovněž poputuje na organizaci bojující proti otrokářství v Africe.