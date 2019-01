Podvod na podvod! Walt Disney by se nejspíš hněval

Vypadá to, že všichni z Kačerova a Chip a Dale budou letos velmi smutní. Nezklamali je ale jejich dětští diváci, jako spíše běžci na tradičním Disneyho maratonu ve Spojených státech amerických. Kreslířovy celosvětově oblíbené postavičky sice i letos na medailích pro účastníky přinášely radost a štěstí, stovkám účastníků ale zcela neoprávněně. Jediný, kdo by pro jejich podlé, ziskuchtivé činy mohl najít špetku pochopení, by snad byl leda Strýček Skrblík.

Derek Murphy ze serveru Marathon Investigation opět našel trochu času, aby se blíže podíval na výsledky posledního Walt Disney World Marathon z Orlanda na Floridě. Ke svému velkému znepokojení našel více než tři stovky účastníků, kteří při závodu prokazatelně podváděli. Za všechno si ovšem nejspíše mohou sami organizátoři. Poskytují totiž účastníkům příliš krásné medaile.

Ke klasickému maratonu je přidruženo zpravidla několik dalších závodů. Každý dokončivší účastník získává v cíli finišerskou medaili, která je v případě Disneyho závodů vyzdobena oblíbenými postavičkami z jeho seriálů a filmů. Lidé touží mít tento pěkný suvenýr i v případě, že daný závod nedokáží uběhnout nebo jsou na něco takového příliš pohodlní.

Letošní ročník maratonu má ve svých tabulkách zaznamenáno o něco méně než 12 000 úspěšně dokončivších účastníků, toto číslo je ale ve skutečnosti o pár stovek nižší. Zatímco na ostatních maratonech se zpravidla podvádí proto, aby účastníci dosáhli na kvalifikační časy na jiné závody, kde je velký převis běžců nad reálnými počty startovních míst, u Disneyho se podvody dějí zcela výlučně kvůli medailím.

Pan Murphy se do hledání souvislostí natolik opřel, že ve výsledcích minulých ročníků našel nezpochybnitelné doklady také mnohonásobných podvodů. Existují prostě lidé, kteří podvádějí rok co rok ‒ a doposud jim to procházelo. Ke svému velkému údivu našel maratonský investigativec dokonce celé podvádějící rodiny. V jednom případě šla matka všem negativním příkladem a podváděla dokonce minimálně posledních šest let.

Z analýzy výsledků je ale odhalení podvodu poměrně snadné. Na různých místech trati jsou umístěny snímače účastnických čipů. Jeden nebo více vynechaných snímačů zpravidla naznačuje zkrácení trasy stejně jako překvapivé zrychlení běžce mezi dvěma kontrolními body.

Disneyovské závody se organizují většinou systémem ‚tam a zpět', takže pro podvodníky je poměrně snadné prostě se otočit dříve. Největší střelci vyskakují z davu přihlížejících nedaleko cíle, aby společně s ostatními běžci protnuli závěrečnou linii a získali vytouženou medaili téměř bez námahy. Zdá se ale, že díky serveru Marathon Investigation nebudou mít podvodníci lehkou práci.