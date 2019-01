Zaplaťte milion a užijte si týden jako na tobogánu

Ve čtvrtek ráno začíná série sedmi maratonů na nejodlehlejším kontinentu světa, v Antarktidě. Následuje Kapské město jako představitel afrického kontinentu, Perth v Austrálii, Dubaj jako zástupce Asie, španělský Madrid reprezentující Evropu, Santiago v Jižní Americe a jako poslední severoamerické Miami. Náročný bude tenhle závodní seriál hned ze dvou důvodů. Už samotné uběhnutí sedmi maratonů za sedm dní je výjimečný výkon. Ten budou ještě komplikovat nejrůznější přelety z kontinentu na kontinent a přesuny z letišť na místa startu a z cíle opět na letiště.

Závodníci si pořádně neodpočinou. Celkem nalétají skoro 40 000 kilometrů. Kdo si zarezervuje místo mezi vyvolenými včas, zaplatí 37 500 eur. Pokud byste chtěli zvolit možnost splátek, cesta tu je: třikrát po 13 000 eur, což je něco přes milion českých korun. Za to máte letenky mezi jednotlivými destinacemi, občerstvení na palubě a při závodech, lékařský dohled. Tam, kde je to možné, bude i ubytování, ale tahle varianta je spíše teoretická. Poslední zahrnutou položkou jsou fotografie a videa z akce, navíc medaile, trička a suvenýry. Let do Kapského města, odkud se závod zamíří do Antarktidy, stejně jako zpáteční letenku z Miami už si platíte ze svého. Občerstvení mimo letadlo a závod jde také na váš účet.

Na letošní ročník sedminásobného maratonu se chystá i náš úspěšný triatlet Petr Vabroušek se svým synem Filipem. Vabroušek starší vybojoval v roce 2017 celkově druhé místo, když nedokázal konkurovat Michaelu Wardianovi ze Spojených států. Ten zvládl každý ze sedmi maratonů zaběhnout pod tři hodiny, Vabrouškovi se totéž podařilo ve dvou případech. Oni dva zůstali z celého startovního pole jediní, kdo něco takového dokázal.

Nejrychlejší průměrné časy na jeden maraton kategorie mužů: Michael Wardian (USA): 2:45:57 kategorie žen: Becca Pizziová (USA): 3:55:11

Letos Vabroušek vyráží i se svým synem, který se na každém z kontinentů chystá uběhnout pro začátek půlmaraton. Devatenáctiletý borec má na této trati osobní rekord 1 hodinu 13 minut. Jede zatím jen oťukávat terén, aby se později vydal v otcových stopách?