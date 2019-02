Monstrum skončilo v nemocnici, další světový rekord musí počkat

Devětadvacetiletý Rakušan Rainer Predl je známý daleko za hranicemi své rodné země jako neúnavný ultramaratonec a vyzyvatel nejrůznějších obtíží. Do boje s nimi se vždy pouštěl rád, s vervou a s odhodláním způsobit tím i nějaké dobro podporou některého z charitativních projektů. Kromě toho, že se stal nejmladším vítězem 100km ultraběhu ve vídeňském Prateru, dotáhl to také na mistra republiky v běhu na 6 hodin a v běhu na 100 km. Světové rekordy ustanovil v běhu na páse ‒ na 100 km a na 7 dní. Letos se rozhodl pokusit se o dvojnásobek: běh na pásu na 14 dní s tím, že rovnou zaútočí na světový rekord 1793 kilometrů.

Ze čtrnácti dnů byly nakonec pouze čtyři, Predla v jeho počínání zastavily zdravotní problémy. Nejprve jej zlobil kotník, později mu začalo otékat celé jedno chodidlo. Přátelé mu upravili boty tak, že z nich většinu z přední poloviny svršku odřezali. Tvrdohlavý Rakušan bojoval dál. Když se otok i přes péči přítomných lékařů a ošetřovatelů začal šířit dál až do lýtka, tým zvolil měkčí strategii: další den žádný běh, bude se jen chodit. Buďto to pomůže a Rainer se znovu rozběhne za svým rekordem, kdy bude muset zároveň dohnat i nabranou ztrátu z „chodeckého" dne, nebo to nepomůže a extrémní sportovec bude muset skončit.

Predl i přes velké přetrvávající bolesti pokračoval. Mírnější den nepomohl, otok se už rozšířil přes celé chodidlo, lýtko i stehno. Týmoví lékaři zatáhli za nouzovou brzdu: Stop! Následoval urgentní převoz do nemocnice a vyšetření, které potvrdilo jejich podezření ‒ infekci bakteriálního původu, která napadla cévní systém. V případě, že by běžec pokračoval, velice pravděpodobně by to skončilo jeho smrtí.

Po úspěchu z roku 2015, kdy se Predlovi podařilo zdolat světový rekord v běhu na páse na 7 dní, se teď dostavil hořký konec. Po mnohaměsíční přípravě a čtyřech dnech samotné realizace jeho další „MonsterProject" padá. Před čtyřmi lety stihl za týden naběhat na páse více než 20 maratonů. Nyní jich měl za sebou asi devět, když musel předčasně skončit.

„Ukončení pokusu o světový rekord! Kvůli bakteriální infekci bylo nutné pokus po 400 kilometrech ukončit. Pokračování by mohlo přímo ohrozit atletův život, což nechtěl riskovat ani týmový lékař, ani hlavní ošetřovatel, ani sportovec samotný. Nemějte ale strach, dobrodružství budou pokračovat!" stojí v krátkém oficiálním prohlášení na Predlových stránkách.