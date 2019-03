Takto se píše pražská historie

Už čtvrt století. Velký běžecký svátek se blíží. Pražský maraton oslaví 25. let od založení závodu. A organizátor RunCzech slibuje hvězdy silničního běhu. Ve startovní bráně se objeví celá řada nejlepších keňských běžců včetně evropské a domácí špičky. Do závodu vyběhnou už 5. května společně s deseti tisíci rekreačních a výkonnostních běžců. Papírovým favoritem je Keňan Mathew Kipkoech Kisorio.

Talentovaný africký běžec přijede do Prahy těsně před svými 30. narozeninami, a proto mu trať připraví několik výzev, jejichž dobývání by si mohl dát jako hezký dárek. Z loňského závodu ve Valencii si přiváží excelentní čas 2:04:53. Pokud by mu skvělá forma vydržela, znamenalo by to, že zamíří za pokořením rekordu závodu Volkswagen Maratonu Praha 2:05:39 svého krajana Eliuda Kiptanuie z roku 2010.

Silné obsazení nabízí také startovní listina ženského závodu. Příjemné vzpomínky na Prahu má Keňanka Bornes Jepkirui Kitur, která si právě na trati v srdci Evropy zaběhla svůj nejlepší profesionální výkon 2:24:19, loni téměř o minutu zvítězila a letos patří k největším favoritkám na vítězství.

Volkswagen Maraton Praha 2019 TOP muži Mathew Kipkoech KISORIO 2:04:53 Ela Mahjoub DAZZA 2:05:26 Amos KIPRUTO 2:05:43 Yego Solomon KIRWA 2:06:24 Peter Kimeli SOME 2:05:38 Paul MAINA 2:08:49 Bernard Kiprop KIPYEGO 2:06:19 Aychew BANTIE 2:08:15 Oleksandr SITKOVSKYY 2:09:11 Hamid BEN DAOUD 2:10:21 TOP ženy Bornes Jepkirui KITUR 2:24:19 Lonah CHEMTAI 2:24:17 Kellyn TAYLOR JOHNSON 2:24:29 Genet YALEW 2:26:11 Amane BERISO 2:20:48 Mamitu DASKA 2:21:59 Catherine BERTONE 2:28:34 Diane NUKURI 2:27:50

Na maratonu nechybí ani česká běžecká špička. Aktuálně nejlepší "silničář" Jiří Homoláč absolvuje 42 kilometrů přímo po návratu ze soustředění v Keni a v hlavním městě bude atlet Univerzity Brno obhajovat loňský čas 2:20:09, přičemž svůj osobní maratonský rekord má ještě o téměř tři minuty lepší.

S ním se na startu objeví také další přední čeští vytrvalci Vít Pavlišta a stálice distančních běhů a také někdejší český šampion Petr Pechek.