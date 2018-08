Turistika je mrtvá, ať žije běhystika! Sightrunning a sightjogging pod drobnohledem

Sightrunning a sightjogging jsou stejnou stranou téže mince ‒ jen s drobným rozdílem co se týče rychlosti pohybu mezi památkami. Oba názvy jsou odvozeny z anglického termínu pro navštěvování pamětihodností „sightseeing". „Sight" znamená památky, pamětihodnosti, turisticky atraktivní místa, „seeing" naznačuje prohlížení. Takže význam sight-running a sight-jogging je vcelku jasný.

Principem této nové poznávací pohybové aktivity je vlastně pobíhání po pamětihodnostech, respektive mezi nimi. Zatímco ostatní nasedají do turistických autobusů a po městech se pohybují přískoky vpřed kvůli nekonečným zácpám, sightrunneři běží volně a hravě překonávají nástrahy velkoměst a turistických destinací.

Takovým způsobem jste nejen blíže místním obyvatelům a vlastně místům jako takovým, ale díky přesunu vlastní silou se dostanete i do zákoutí, která byste jinak dozajista minuli. Hlavně na západ od nás je takový druh poznávání nových míst stále populárnější a každé větší město má v nabídce i speciální túry sightseeingu nebo sightjoggingu. Jedněmi z přeborníků jsou v tomto oboru naši němečtí sousedé. Tam najdete četné nabídky nejrůznějšího druhu. K mání jsou trasy nepřeberných délek, nabídky pro různě velké skupiny turistů a samozřejmě i v cenách najdete velké odlišnosti.

Nejrozmanitější nabídky pocházejí i ze zámoří, ze Severní Ameriky. Můžete tak z perspektivy běžce poznávat obří velkoměsta, jako je New York, Washington nebo Chicago. Dnes už existují i platformy nabízející podobné prohlídky měst prakticky celého světa. Své trasy nabízí také Praha. Vybírat lze mezi prohlídkami od 8 do 20 kilometrů a podíváte se do historického centra, nebo se proběhnete po zelených pražských plochách, nebo vyběhnete na tři nejkrásnější vyhlídkové body. Ceny se pohybují mezi 45 až 80 euro.