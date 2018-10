TEST: Čtyřbarevná čelovka Ledlenser MH8 ‒ běžec v těle lovce

Tato čelovka není úplně primárně zamýšlena pro běžce. Je pro „vyznavače outdooru, kteří občas chtějí splynout s přírodou", jak praví katalog. A tím alespoň někteří běžci alespoň někdy taky jsou. Představte si třeba, že musíte náhle použít běh jako prchací prostředek z chaty, kde se náhle objevil zuřivý otec vaší dívky. Nebo naopak potřebujete někomu v noci nenápadně ukrást krávu, jako to dělají příslušníci několika keňských kmenů, kteří pak vyhrávají všechny světové závody. Nebo cestou z tréninku jen potkáte namol opitého souseda a chcete trochu přiživit jeho víru v UFO a mimozemské civilizace.

Novinka od německé původně garážové firmy zkrátka umí překvapit. Aniž by to výrobce někde zmiňoval, zjistíte, že základ těla je kovový. Navíc oplývá certifikací IP54, odolností proti prachu a stříkající vodě. Na samotném těle najdete hned několik zajímavostí. Bráno odspodu jsou to například dva bytelné konektory pro magnetické připojení nabíjecího kabelu. Hlavní reflektor má, jak jsme už u výrobce zvyklí, možnost plynulého ostření pomocí vroubkovaného kroužku s výstupky. Manipulace je tedy poměrně snadná i v běžeckých prstových rukavicích.

Hned vedle skrývá boční sklíčko trojici barevných diod ‒ červenou, zelenou a modrou. Z horní strany vždy při aktivaci problikává kontrolní LED a indikuje stav akumulátoru. Když blikne zeleně, je všechno v pořádku, když červeně, měli byste pomýšlet na dobití. Poslední věc, která je na těle svítidla unikátní, je nápadný zobáček od krytu baterií. Ten slouží ke snadnému přístupu v případě, že je z nějakého důvodu nutné vyjmout akumulátor a nahradit jej dvěma bateriemi AA (běžné tužkové).

Čtyřbarevná čelovka Ledlenser MH8 ‒ v případě potřeby lze akumulátor nahradit dvěma bateriemi AA.

René Kujan

Tělo svítilny je zasazeno do průhledné základny s kloubem, který umožňuje zcela plynulé naklápění světla. Tentokrát odpor posunu nekladou zoubky, jak je to obvyklé, ale síla sevření základny a tření těla o silikonový pásek nalepený zevnitř na základně. Na hlavě drží čelovka pomocí gumové čelenky s již standardní karabinkou na zavěšení a dalším páskem přes hlavu, jenž zabraňuje sjíždění svítilny například právě při běhu. Ten lze ale v případě potřeby i poměrně snadno odepnout.

Čtyřbarevná čelovka Ledlenser MH8 ‒ tělo svítilny lze použít také samostatně.

René Kujan

Ovládání zajišťuje elektronika na standardně vysoké úrovni. A jak jsme již zvyklí, na výběr jsou dva režimy. Jeden udržuje konstantní svit po nejdelší možnou dobu, druhý je energeticky úsporný, kdy intenzita osvětlení postupně klesá, ale celkově byste měli svítit déle. K dispozici je také softwarový zámek tlačítka proti nechtěné aktivaci a vysvícení baterek. Stačí tlačítko pět vteřin přidržet zmáčknuté. Při aktivovaném světle se doubleclickem dostanete ihned do režimu Boost o světelném toku 600 lumenů. Další úroveň volby spočívá buďto v režimu bílého světla (3 úrovně + blikání) nebo režimu RGB, v němž pak jednotlivými stisky tlačítka přepínáme mezi červeným, zeleným a modrým světlem.

Čelovka vás dokáže upozornit na docházející energii, indikuje stav nabíjení i aktuální stav baterií/akumulátoru. V balení najdete také německy detailně zpracovaný obrázkový návod, z nějž během několika vteřin pochopíte asi všechno, co se týká ovládání MH8.

PLUSY zvýšená odolnost v kovovém těle možnost zaostřování hlavního světlometu 4 druhy světla (bílé, červené, zelené, modré) plynulé naklápění indikace stavu akumulátoru/baterií možnost nahradit akumulátor běžnými bateriemi (2x AA) magnetický nabíjecí konektor karabinka na zavěšení přídavný pásek přes hlavu k dostání také v zelené barvě MINUSY v případě přepínání barev nutnost upravit sklon HMOTNOST 140 gramů (kompletní čelovka) 98 gramů (samotné tělo svítilny včetně akumulátoru) 56 gramů (samotné tělo svítilny bez akumulátoru) CENA 2190 korun

Někomu může čelovka MH8 připadat na běh moc těžká. Takoví ale nejspíš budou v menšině. S doplňkovým páskem přes hlavu a při řádném nastavení drží jako přilepená. Kontaktní místa na čele jsou vyměkčena odolným pěnovým prvkem.

Tělo svítilny lze velmi snadno vycvaknout ze základny, takže jej můžete použít i jako statické světlo pro osvětlení místa k občerstvení, k noclehu a podobně. Výhodou je kromě jiného i zoom, díky němuž si můžete kužel světla nastavit přesně na požadovanou šíři (např. šíři cesty, po níž běžíte), případně postupným zaostřováním kuželu kompenzovat slábnoucí baterie.

Čtyřbarevná čelovka Ledlenser MH8 ‒ detail zaostřování a nabíjecího konektoru.

René Kujan

Jediný drobný nedostatek jsem zaregistroval v režimu barevných světel RGB. Každá z diod je umístěna vzhledem k výstupnímu reflektoru jinde (nahoře, uprostřed, dole), takže v případě přepínání mezi jednotlivými barvami bude třeba mírně upravit náklon čelovky. To je ale už opravdu hodně okrajová záležitost. Celkově jde o velmi vydařenou lovecko-outdoorovo-sportovní čelovku za dobrou cenu.



