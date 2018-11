TEST: Sportovní dobíjecí blikačka Fenix BC05R ‒ zabiják nebezpečných chvil

BC05R je žhavou novinkou tradičního výrobce všeho svítivého. Kromě zbraňových svítilen pro myslivce a bezpečnostní složky, dohledávacích svítilen pro záchranáře a outdoorových světel všeho druhu Fenix stále více myslí také na sportovce. Nyní přichází s novou blikačkou, která má ambice pokrýt široké spektrum uživatelů. Díky své univerzálnosti je totiž použitelná při cyklistice, běhystice, turistice i všech ostatních kratochvílích, při nichž je důležité dát o sobě vědět.

Že se jedná o novinku, poznáte kromě jiného také podle toho, že dobíjení zde zprostředkovává USB typ C (to je to udělátko, které do přístroje nemůžete zastrčit špatnou stranou, je totiž obojetné). Příslušný kabel najdete samozřejmě už v balení. Co v základním balení ještě také najdete je odolná univerzální plastová spona a speciální gumička pro připevnění na sedlovou trubku kola, řídítka či jakoukoli jinou tyčovinu, která se vám pro to bude zdát vhodná. Možnosti upevnění světla jsou tak nepřeberné. Sponu lze zaháknout za poutko či kapsu u batohu, za jakýkoli pásek nebo okraj kalhot, za kšiltovku, za okraj bundy... a jde použít i s čelenkou známou třeba z balíčku čelovky HL10 nebo HL05. Tady bohužel není v základním balíčku, je ale běžně k sehnání ve třech různých barvách za 149 korun. Lze ale samozřejmě připnout za jakoukoli jinou čelenku nebo šátek.

Sportovní dobíjecí blikačka Fenix BC05R: Určitě vymyslíte alespoň deset způsobů jak ji uchytit na běžecký batoh.

archiv autora

Tělo z odolných plastů (certifikované na pád z 1 metru na jakýkoli povrch) svým tvarem i hmotností připomíná trochu přefouklý bonbon s malými křidélky. Přední stranu tvoří červený panel se třemi LED a gumovým vypínačem. Ten kromě zapínání/vypínání světla slouží také k přepínání režimů a ke kontrole stavu baterií, případně jako indikace nabíjení. Krátkým nakliknutím tlačítka zjistíte, jak na tom zabudovaný lithium-polymerový akumulátor je s energií. Zelená je nejlepší, to máte 100-71 % kapacity. Ta dále přechází do oranžové a červené. A když začne červená blikat, víte, že máte do 10 % energie.

Sportovní dobíjecí blikačka Fenix BC05R: Spínač slouží zároveň i jako indikace stavu nabití akumulátoru.

archiv autora

Světlo nabízí hned čtyři režimy, které se cyklicky střídají od slabší intenzity stálého červeného světla přes pomalé blikání k rychlému až po silnější intenzitu stálého nasvícení. Výdrž na jedno nabití má až 72 hodin. V režimu rychlého blikání vydrží fungovat tři dny bez přestávky. Přijíždějící automobily vás se světlem mohou zřetelně zaznamenat na vzdálenost 200 metrů. Nabíjecí konektor je schovaný pod gumovou krytkou po celé své šířce pevně spojenou s gumovým zadním panelem blikačky. Samozřejmostí je zvýšená odolnost: BC05R je zcela prachotěsná i vodotěsná (proti intenzivně tryskající vodě; certifikace IP66). V zásadě se tak o bezpečnost svého bezpečnostního světla nemusíte vůbec bát.

Sportovní dobíjecí blikačka Fenix BC05R: Odolnost vůči živlům je pro ni samozřejmostí.

archiv autora

PLUSY malý, lehký přístroj s velkou výkonností velké množství možností uchycení odolnost proti prachu a vodě (IP66) spínač slouží jako indikátor stavu Li-pol akumulátoru/dobíjení nabíjení přes dodávaný kabel s USB C připevnění pomocí gumičky nebo klipu výdrž až 3 dny v kuse na jedno nabití MINUSY stahovací čelenka by mohla být v základním balení HMOTNOST 19 gramů (blikačka) 25 gramů (blikačka s klipem) 6 gramů (klip) 4 gramy (gumička pro přichycení na kolo) CENA 549 korun

Blikačku BC05R jsem měl možnost vyzkoušet v mnoha situacích. Množství variant použití je téměř nevyčerpatelné. Kromě gumičky určené pro připevnění na kolo je v balení i dobře propracovaná spona z odolného plastu. Velmi jednoduše a nekomplikovaně se nasazuje, světlo v ní skvěle drží. Promyšlený design a minimální hmotnost blikačky vám umožní připevnit ji v nejrůznějších úhlech na nejrůznější prvky vaší výbavy. Vysokou odolnost blikačky oceníte při nepřízni počasí. Skutečnost, že do ní nemusíte shánět baterky, potěší nejen vaši peněženku, ale možná i životní prostředí.

Sportovní dobíjecí blikačka Fenix BC05R: Blikačku lze uchytit téměř na cokoli, téměř jakkoli.

archiv autora