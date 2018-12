Pozor, střílečka! aneb Potká běžec myslivce

V období lovecké sezóny je s tím třeba počítat, nejen bydlíte-li a běháte-li na vsi obklopené lesy nebo na okraji velkých měst (kde jsou také lesy - se vším, co v nich žije). Zdravý rozum velí: Okamžitě uteč, než tě někdo trefí! Není nutné svůj běh zcela vzdát – zkrátka to zalomte jinudy. Nejbližšího z myslivců se přitom zeptejte, kudy běžet můžete a kam určitě ne. Ušetříte tím značné nervy sobě i jim a zpravidla vám také ochotně poradí.

Na soužití těch, kdo honí sami sebe a těch, co honí lesní zvířátka, jsem byla zvědavá v malé nedávné anketce a nechyběly ani odpovědi běhajících myslivců. Na co si dát nejvíce pozor? „Největší nebezpečí hrozí od odražené střely, nebo z kontaktu s vyplašenou zvěří," varuje Drahuše, již můžete potkat na trati jak v běžeckém, tak v mysliveckém. Taková odražená kulka může letět i několik desítek metrů zcela náhodným směrem. Skutečně to tedy otočte. Obvykle to funguje tak, že si myslivci svůj revír rozdělí na části, přičemž každý týden operují v jiné oblasti. Stačí pak přeběhnout na vedlejší kopec, kde je klid. „Jednou jsem ale i na vedlejším kopci potkala sousedící myslivecké sdružení," říká Drahuše, „pak se takový kopec hledá opravdu špatně."

„Divoká prasata mi nevadí, ale z lidí mám strach," hodnotí Veronika, která by ráda uspořádala závod na jednom z atraktivních míst ve svém okolí. „Řekli mi, ať se o to ani nepokouším, všude se každou sobotu střílí," netváří se právě nadšeně. Kdyby se měl někde konat závod a vše by bylo oznámené a připravené, problém by jistě nebyl. To by se v lovecké sezóně ani nemohly dělat krosy. „Jednu sobotu by v regionu určitě mohli oželet," potvrzuje Drahuše. Například na Běhu lyžařů v Senohrabech každoročně startuje několik stovek běžců, od nejmenších dětí po staříky, a to se již měsíc po víkendech v přilehlém lese formou brigád upravuje trať. Myslivce tu pak potkávám pravidelně o týden později – skvělá ukázka toho, jak vzájemná spolupráce a respekt mohou fungovat. No, ale... „jednou nám na trailu myslivci odstranili část značení trati," vzpomněl jiný běžec z ankety. „Do cíle jsme sice dorazili všichni, ale kamaráda to stálo bednu."

Jek zjistit, že se myslivci budou rojit tento víkend právě u vás? „Nejlepší je sehnat si kontakt na nejbližší myslivecké sdružení a zeptat se přímo předsedy spolku," doporučuje Drahuše. Plánované hony se také musí hlásit – policie pak může zkontrolovat (a také čile kontroluje) myslivce v akci. Provádí dechové zkoušky, kontrolu stavu zbraní a střeliva, zbrojní průkazy, atd... „Chlastat už si nikdo nedovolí," shodují se lovci a lovkyně. Postihy jsou velmi přísné a boří tak zažitý mýtus o ožralém myslivci, který někoho postřelil. „Dohnat" to tedy mohou až na zábavách. Máte-li mezi myslivci nějakého známého, také vám rád řekne, kdy se své trase vyhnout. Sama mám informace z první ruky od jedné ze sousedek, která dělá naháněčku. „Běhejte i v lese ve výrazném reflexním oblečení," doporučuje Drahuše. Myslivci mohou být i v menších skupinkách na čekané, která se hlásit nemusí. Myslivci chodí také na šoulačku – to jdou jednotlivě, takže se s nimi můžete potkat kdekoliv a kdykoliv. Nicméně nemusíte mít obavy, že by si vás v lese spletli s divočákem, na nějž (přemnoženého) mohou vyrazit celoročně. Myslivec nesmí vystřelit na nic, co jednoznačně neidentifikuje. Musí mít přehled, co se v lese pohybuje, vědět, že tam běžec je. Dbá tedy také na to, aby se nemohlo stát, že by běžce trefila zbloudilá střela, nebo zraněné zvíře. Oblečení výrazných barev se tedy rozhodně hodí.

Milí přátelé běžci, než začnete na myslivce nadávat, uvědomte si, že to není parta podivínů, dychtivých střelit si po něčem, co se hýbe. Jsou to právě oni, kteří se starají o les, krmí zvířata v zimě, hlídají revír, vypouští do přírody druhy, které mizí...ve středních Čechách například zajíce. Po celé republice fungují též myslivecké kroužky, kde se malí adepti myslivosti učí především o životě v přírodě a jak jí pomáhat, a také regulovat stavy zvířat, hlídat škodnou. Společným jmenovatelem lesních běžců, a myslivců je právě láska k přírodě. V tom se jistě shodneme.

Tak tedy: Buďte k sobě vzájemně ohleduplní. Tak, jako by se měl na silnici respektovat běžec, řidič i cyklista, v lese to o běžcích a myslivcích platí navlas stejně.