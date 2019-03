TEST: Silniční běžecké boty On Cloudflow ‒ zaběhejte si na obláčcích!

Švýcarská firma On je poměrně mladá. Před lety objížděli její zakladatelé horské závody ve své rodné zemi a předkládali své boty před udivené zraky právě doběhnuvším v cíli jednoho z mnoha alpských maratonů. Pamatuji si dobře ten okamžik, kdy jsem je uviděl poprvé. Jejich vzhled je natolik výjimečný, že na něco takového jen tak nezapomenete. To jsem tenkrát ještě netušil, že se jednoho dne dostanou i k nám. Jak dopadlo naše první osobní setkání?

Silniční běžecké boty On Cloudflow - polštářky jsou hlavním poznávacím znamením.

Polštářkovou obuv okusily moje nohy poprvé asi před dvěma týdny. A je to zážitek vskutku nevšední. Konstrukce podrážky se hodně vymyká standardnímu pojetí klasické běžecké boty a vy v první chvíli nevíte, zda je na místě více ostražitosti, nebo zvědavosti. U mne zvědavost nakonec hravě převládla a chodidla se začala těšit na nevšední zážitek.

To nejrevolučnější na Cloudflow najdeme na podrážce, tak se na ni podíváme jako první. Jediné, co je na ní vcelku, je první polštářek hned pod špičkou. Pak už se podešev společně s mezipodešví štěpí vedví, na devět párů dutých polštářů, nebo jak název implikuje „obláčků". Právě tyto bubliny, polštářky, obloučky, obláčky jsou hlavním poznávacím znakem produkce On.

Silniční běžecké boty On Cloudflow - jízda v oblacích.

archiv autora, Sport.cz

Základním předpokladem tady je, že vydutý oblouk svou stavbou poskytne jednak nadstandardní pružení, jednak nadstandardní trakci. Každý oblouk se totiž ochotně přizpůsobuje došlapu v předozadním směru, zatímco ve směru stranovém sveřepě drží na svém místě. A právě tahle kombinace vlastností botě propůjčuje velmi dobré vedení nohy. (A vy můžete zažívat ten už v názvu naznačovaný „flow". K němu ostatně přispívá i vložené torzní zpevnění „Speedboard".) Na pružný materiál navíc zbývá mnohem více místa, protože podešev je zde omezena na 13 tenkých plátků odolné gumy, vše ostatní už utváří vlastní mezipodešev. Volné prostory uvnitř oblouků dále odlehčují celou konstrukci, aniž by jí ubíraly na tlumicích schopnostech. A celá široká střední osa podešve může zůstávat zcela volná. Možná i proto se v katalogu jmenuje použitá pěna „Zero Gravity", Nulová gravitace. Podešve nabízejí rozumný drop o hodnotě 6 milimetrů.

Silniční běžecké boty On Cloudflow.

archiv autora, Sport.cz

Geniální konstrukční řešení má ovšem i jednu zásadní nevýhodu: mnoho prostoru pro zachytávání kamínků, větviček, bahna a dalších nečistot. Cloudflow je bota určená vyloženě pro silniční běhy nebo běhy na jiném zpevněném povrchu. Ačkoli se výrobce směle pouští se svou ojedinělou konstrukcí i do krosových, trailových bot, tato nevýhoda asi vždy bude hrát svou roli.

Silniční běžecké boty On Cloudflow - detail paty.

archiv autora, Sport.cz

Ani svršek nezůstává nic dlužen nejnovějším technologiím. Je tkaný z jednoho kusu a švy na něm najdete jen tři: připevnění začátku jazyka a dva široké ozdobné švy připojující ke svršku opatek. Svršek je v prvních dvou třetinách bohatě protkaný větracími otvory s proměnlivými rozměry a působí tak velmi vzdušně a prodyšně. Zpevňující prvky svršku jsou lepené či navařované a slouží ke zvýšení odolnosti špičky a pevnějšímu obepnutí nártu.

Silniční běžecké boty On Cloudflow - detail špičky.

archiv autora, Sport.cz

Široký a dlouhý jazyk je prošpikován větrací perforací, je hezky vyměkčený a kromě už zmiňovaného švu jej na místě drží i boční propojení s podšívkou svršku. K jeho posunům tak dochází jen v minimální míře.

Silniční běžecké boty On Cloudflow - pohled shora.

archiv autora, Sport.cz

Velmi dobře si výrobce vyhrál s reflexními detaily. Běžec s touto obuví bude do noci svítit skutečně ze všech stran. Po bocích se lesknou velká loga, jedno menší se blyští na špičce, jedno větší v doprovodu reflexních pásků na patě. Pokud máte smysl pro detail, všimnete si i kovové obruby předposlední vnější dírky, která má rovněž tvar loga výrobce.

Silniční běžecké boty On Cloudflow - zkratka k běžecké euforii (detail patní konstrukce vnitřní vložky).

archiv autora, Sport.cz

PLUSY zajímavé odlehčené tlumení dobré vedení nohy komfortní prodyšný svršek, téměř bezešvý skvělá viditelnost za tmy pohodlný široký jazyk s 3bodovým ukotvením komfortní 2zónová vložka antimikrobiální úprava MINUSY do výdutí a mezer se mohou zachytávat kamínky apod. HMOTNOST 220 gramů (jedna bota, pánská 44) CENA 3990 korun

Opatek je spíše tužší, vysoko vytažený, což by i přes jeho jinak slušné vyměkčení mohlo některým citlivějším jedincům trochu vadit.

Silniční běžecké boty On Cloudflow - detail jazyka.

archiv autora, Sport.cz

Zajímavě a netradičně zpracovaná je také vnitřní vložka. Je lepená ze dvou částí. Jedna připomíná standardní vložku s perforací pro odvětrávání. Ta utváří hlavně špičku a dále osu chodidla jdoucí až pod patu. Gumově působící polovina vložky orámovává zadní dvě třetiny chodidla, což ještě umocňuje pocit komfortu.

Silniční běžecké boty On Cloudflow - detail paty.

archiv autora, Sport.cz

Celkově se zdá, že jde o velmi povedenou botu pro rychlé silniční tréninky nebo i závody ‒ vzhledem k nízké hmotnosti. Oceníte skutečně dobré vedení nohy i netradiční, dobře fungující tlumení. S růstem teplot se určitě bude hodit i zvýšená prodyšnost svršku nebo jeho antimikrobiální úprava, která by měla botu dlouho uchovat svěží.