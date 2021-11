Požehnaný americký expres odmítl zápasit o titul. Bude toho litovat?

„UFC nám řeklo, že nás pustí do boje o pás a že nemusíme s nikým bojovat. Stačilo jen, abychom si počkali. To já ale nechtěl, tohle prostě není můj styl. Sdělil jsem to svému týmu, chtěl jsem zůstat aktivní, a tak jsem kývl na další výzvu v podobě Jaira Rodrigueze," nechal se slyšet Holloway.

Zápas s Rodriguezem se podle prvních plánů měl uskutečnit již v červenci. Holloway však do zápasu ze zdravotních důvodu nemohl nastoupit, náhradním termínem tak je 13. listopad.

𝔅𝔩𝔢𝔰𝔰𝔢𝔡 is in the building 📸



[ @BlessedMMA | #UFCVegas42 | Saturday | Prelims 1𝙥𝙢𝙀𝙏 | Main Card 4𝙥𝙢𝙀𝙏 | Live on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/zxoU4Mb3Ee — UFC (@ufc) November 11, 2021

„Chci vidět, co jsem schopen předvést po dvouleté pauze. Nikdy jsem se na zápas nepřipravoval takhle dlouho. Je jedno, co se stane. Je mi jedno, co se stane. Prostě půjdu do klece s tím, že ze sebe vydám všechno, jako vždy. Chci bojovat s těmi nejlepšími kluky na světě a myslím si, že Max Holloway je toho skvělým příkladem. Pro mou kariéru se bude jednat o obrovský krok a na něj se soustředím. V mé mysli není někdo jiný," reagoval Rodriguez na sobotní zápas.

Holloway je v současné době jedničkou pérové váhy, pokud by se mu povedlo zvítězit, jistě by se mnohem více nabízelo dokončení trilogie se šampionem Alexandrem Volkanovskim.

„Jsem vděčný za to, že mohu bojovat, o víc mi nejde. Tuto sobotu si hodlám užít trochu zábavy a potom si to můžeme s Volkanovskim střihnout znova," reagoval Max.

Ostře sledovaný souboj tak může napovědět o tom, kdo by se mohl ucházet o titulovou šanci v pérové váze. Holloway zápasem s Rodriguezem poměrně dost riskuje. Již před zápasem měl totiž jistotu titulového duelu, v případě porážky by se k vysněnému cíli vzdálil. Nabízí se i otázka, v jaké formě bude Rodriguez. Ten je bez zápasové praxe již dva roky. Podepíše se to na jeho výkonu?

Hlavní karta víkendového UFC začne v sobotu ve 22:00 našeho času. Souboj mezi Holllowayem a Rodriguezem by se měl uskutečnit krátce po půlnoci. Celý turnaj můžete sledovat živě na stanici Premier Sport.