V Praze budou padat bomby! Nabídne zápasnické peklo i knokauty?

Zlatým hřebem celého galavečera bude zápas zahraničních soupeřů. Na jedné straně se představí Číňan Lü Kaie, na té druhé zkušený Francouz Konmon Deh, který má na svém kontě již jedenáct výher. Prvně jmenovaný se však postupnými krůčky dostává do UFC. V minulosti měl totiž zápasit v Contender Series, což nakonec padlo.

„Reality show IAF jsme sledovali online z Číny, takže organizaci jsem znal už předtím. Mám opravdu velkou radost, že tady můžu nastoupit. A to hned v hlavním zápase. Moc si toho vážím. Zároveň ale vím, že výkonnostně na to mám, doručím skvělou show," nechal se Kai slyšet pro IAF.

Do akce se dostane také zkušená Petra Částková, která v říjnu zápasila po dlouhých dvou a půl letech. A ukousla si pořádné sousto. Češka se totiž představila pod hlavičkou organizace Bellator, kde ovšem ve druhé minutě podlehla Elině Kallionidouové na páku na nohu. Nyní se postaví Aitaně Álvarezové, která se naopak naposledy představila na turnaji organizace KSW, jejímž zlatým hřebem byla titulová bitva mezi Robertem Soldićem a Patrikem Kinclem.

Chybět nebude ani Martina Jindrová, která v létě podepsala kontrakt s americkou stájí PFL. Češka naposledy zápasila v červenci, na turnaji IAF Fight Night 1 ovšem podlehla Tamires Vidalové. Její tvrdost brady ale prověří polská síla v podobě Karoliny Sobekové, která si půjde pro třetí výhru v řadě.

Za zmínku stojí také návrat Maria Brezovského. Ten před necelým rokem předvedl parádní knokaut hned v šesté vteřině souboje s Františkem Drvotou. Kvůli zranění však skoro rok nezápasil. Nyní jeho rychlé ruce prověří rozjetý Josef Štummer.

Bleskurychlé K.O. v garáži. Brezovský trefil hlavu po 6 sekundách!

„Momentálně se ale cítím super. Jsem zdravý, za což jsem nejvíce vděčný, cítím formu, takže věřím, že předvedu to nejlepší, co ve mně je. Chci prostě zápasit, co nejvíce je to možné. Těším se na to, opravdu moc. A stejně tak na to, co bude po IAF," reagoval Brezovský pro IAF.

Chybět nesmí ani nestárnoucí matador a miláček domácí scény Jaroslav Poborský. Dvaačtyřicetiletý zápasník půjde již do svého 107. zápasu, což široko daleko nemá obdoby. Jeho soupeřem bude o šest let mladší David Velíšek.

Galavečer přitom nastartují zápasy v rámci Prelims. V nich se diváci dočkají hned šestice zápasů, jejichž konec obstará duel mezi bývalým účastníkem Superstar Jaroslavem Oláhem a kontroverzním kulturistou Filipem Grznárem.

„Jsem v plné palbě, už dlouho jsem nevynechal trénink. Jedu minimálně čtyřikrát týdně. Jsem schopný ho porazit kdykoliv, ale když tam přijde tvrdá rána, neuděláš nic. On je bývalý boxer a MMA dělá nějakou chvíli, ale při těch rozměrech bude mít sílu i na zemi. Žádnou speciální strategii nemám, jestli půjdu na zem, nebo budeme boxovat, to vůbec nevím. Vím o jedné věci, ale tu prozrazovat nebudu, mohlo by to být rozhodující," nechal se slyšet Grznár v rozhovoru pro extra.cz.