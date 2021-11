V minulosti mu sebral titul, nyní bude chtít dokončit trilogii. Slovenskou ikonu čeká změna rukavic

„Po zápase s Karlosem Vémolou jsem měl takovou ambici, že si chci vyzkoušet boxerský ring. Abych sobě něco dokázal. Je to takový malý dětský sen. Vždycky jsem dělal bojové sporty, ale nikdy jsem neměl boxerský zápas," prozradil Végh pro kanál Svět MMA.

Jeho soupeřem bude sedmatřicetiletý Emanuel Newton. S ním se Végh během své kariéry již dvakrát potkal. Poprvé se z výhry radoval slovenský bijec. Napodruhé, tentokráte v pětikolovém titulovém duelu, uspěl Američan.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Attila Vegh (@veghattila)

„Uvažoval jsem nad tím, že bych si to vyzkoušel se sobě rovným soupeřem. Tím pádem padlo na to, že je to Emanuel Newton. Mám s ním jednu výhru a jednu prohru. Oba dva duely byly 2-1 na body. On byl tím, kdo mi sebral titul v Bellatoru. Vím, jaký je. Je to atypický zápasník. Toto je ale box, to je úplně jiný sport a ukáže se, kdo je lépe připraven."

Vítěz zápasu století se tak najednou musí připravovat na box. Při svých trénincích ovšem nedopustil i na prvky z MMA.

„Můžu prozradit, že se připravuji úplně stejně. Jako kdybych měl MMA zápas. S kluky trénuju i zem, stěnu a všechno. Tam získám největší fyzickou sílu. Nevynechal jsem skoro nic z MMA přípravy. Tréninky se ale snažím přizpůsobovat. Moc jsem proto netrénoval s profi boxery, protože Emanuel je atypický zápasník," prozradil Végh.

Mimo zápasení, se bývalý šampion Bellatoru zaměřuje i na trénování svých svěřenců. V nejbližší době půjdou do akce hned dva z nich. Začátkem prosince bude o svůj třetí opasek ve třech různých váhách usilovat Ivan Buchinger, který se tak může zapsat do historie.

„Myslím si, že to dokáže, protože jsem to celé vymyslel. Ivanovu kariéru řídím já. To, co jsem řekl, to také udělal. Řekl jsem, že nemůžeme zastavit a půjdeme o titul ve veltrové váze. Kozma je strašně šikovný, dobrý zápasník, několikrát obhájil svůj titul. Ivana ale nemůžeme brát jako člověka. On je jako první člověk, co vyjde z jeskyně. Zacítí kořist a jde lovit. Je jiný, než ostatní. Proto má tolik titulů a zápasů za sebou. Má na to, aby vyhrál ten titul," věří Attila svému svěřenci.

27. prosince pro změnu půjde do akce také Samuel Krištofič, kterého Végh rovněž trénuje. Pirát si to rozdá o titul střední váhy rozdá s Patrikem Kinclem, který zastoupil zraněného Karlose Vémoly.

„Pirát je v hlavě velmi dobře nastavený. Má tvrdou přípravu. Jde si za svým cílem. Patrik Kincl ale není žádná fraška. Je to komplexní zápasník, mám s ním velmi dobré vztahy. Známe se zhruba od roku 2007. Můžu říct, že je to i horší soupeř, než je Karlos. U Karlose víme, že je fyzicky silný, má jednu silnou stránku. Patrik ale umí boxovat, kopat, jiu-jitsu, takedown, prostě všechno. Navíc měl zápas se Soldićem, kde neudělal žádnou ostudu," dodal Végh pro kanál Svět MMA.