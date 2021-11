Válka těžkých vah! Padne dvoumetrový Estonec před českým Černovousem?

Nebude se jednat o nic jednoduchého. Smoldarev má totiž na svém kontě čtyřiadvacet zápasů, během kterých prohrál pouze osmkrát. Během své kariéry navíc nastoupil proti veteránům UFC typu Marcin Tybura, Alexandr Volkov či Tanner Boser. Estonec ovšem z posledních osmi zápasů hned pětkrát prohrál.

„Smoldarev je pro mě vynikající volba, čemuž odpovídá i postavení na kartě. Je to zkušený estonský mladý zápasník, který je na vrcholu. Přesně s takovými zápasníky chci zápasit. V zápase by měl být favoritem. Všeobecně, i v organizaci ACA má víc zápasů. Dává to logiku. Co se mě týče, tak jsem zápasil i jako outsider s kurzem 4,5. Takže to není nic, co by mě nějak mělo rozptylovat. Bude ale hodně záležet na vývoji, každopádně se to vždycky snažím ukončit," nechal se slyšet Martínek v rozhovoru pro Sport.cz.

Denis Smoldarev (vlevo) si to v pátečním souboji rozdá s Michalem Martínkem.

ACA

Postava estonského zápasníka budí i na dálku ohromný respekt. Vždyť Smoldarev měří přes dva metry a váží kolem 120 kilogramů. Martínek je ale dlouhodobě zvyklý bojovat s vyššími i těžšími soupeři.

„Bude mít sice výškovou i váhovou výhodu, ale já můžu těžit z mé rychlosti a výbušnosti. Navíc nemusím tahat tolik kilogramů na okysličení svalů. Rozhodně si ale musím dát pozor na dlouhé klinče u pletiva a na jeho hodně tvrdé háky."

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Michal Blackbeard Martínek (@michal_blackbeard_martinek)

Český zápasník již během pondělí odletěl směr Minsk, kde se uskuteční turnaj s názvem ACA 132. Martínek tak v hlavním městě Běloruska stráví několik dní.

„Nálada před zápasem je dobrá. Jsem tu společně s týmem, je tu hodně legrace, odpočinku a samozřejmě vnitřní koncentrace. V přípravě se toho od posledního zápasu moc nezměnilo. Změnilo se ale především to, že jsem nebyl zraněný ani nemocný. Na páteční zápas se cítím dobře a jsem připravený. Budu navíc zápasit na závěr turnaje. Trénujeme tedy především večer, abych byl na tu hodinu připravený a nebyl nijak unavený. Pár dní před zápasy rád odpočívám, během dne hodně spím, abych byl noční jezdec," nechal se slyšet Martínek.

Celý turnaj ACA 132 přitom nabídne zhruba deset zápasů včetně titulové bitvy v těžké váze. Český bijec půjde do akce jako předposlední, tedy zhruba v 20:00 našeho času.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený ACA MMA (@aca_mma)

„Čím později zápasíte, tím kouká víc lidí a tím je větší tlak. Poslední dva zápasy na kartě zajímají všechny. Někoho ten tlak může zlomit, někoho naopak posílit. Já si to rozhodně užívám. Co se mého souboje týče, tak se diváci mohou těšit na souboj zápasníků z TOP 10 organizace ACA. I zbytek karty ale nabízí plno zajímavých zápasů. Nesmíme zapomenout ani na titulový zápas v těžké váze," dodal český Černovous.

Galavečer organizace 132 začne již v 17:00, kdy startují zápasy v rámci Prelims. Český zápasník by se měl do akce dostat zhruba v 20:00 našeho času. Oficiální placený stream poběží na oficiálním webu organizace ACA MMA.