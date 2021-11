Zazvonila brada! Téměř 150kilový zápasník padl k zemi

Sobotní večer znovu patřil bojových sportům. Na pořadu byl turnaj s názvem Night of Warriors 4: One Last Dance, který se uskutečnil v Liberci. Také v tomto případě se diváci nenudili. Organizátoři jim totiž přichystali hned dvanáct zápasů, které byly vedeny ve stylu boxu, K1 a MMA. Ve hře byly navíc dva opasky. Ten první dokázal po suverénním výkonu získat talentovaný Václav Sivák. Ten druhý si pro změnu ustrážil těžkotonážník Michal Reissinger, který uspěl ve fyzicky náročném duelu.

Byl to právě Michal Reissinger, který společně s Františkem Kohoutem obstaral zlatý hřeb celého večera. Ve hře byl pás pro šampiona super těžké váhy. Do souboje přitom lépe vstoupil druhý jmenovaný, jehož taktika spočívala v neustálém okopávání soupeřovy nohy. A to se dařilo. Reissinger tak potřeboval něco změnit, což se mu povedlo a začínal mít navrch. Diváci se tak dočkali parádní štípané, která se přelévala z jedné strany na druhou.

Kohout navíc začal zhruba od druhého kola fyzicky strádat a nejednou dal najevo, že toho má dost. Reissinger na tom byl o něco lépe, což dokázal využít. Svého soupeře neustále zásoboval salvou úderů, což si držel po celá čtyři kola. Fyzicky nesmírně náročný zápas mohl skončit každou vteřinou, leč se to nepovedlo. Oba toho přitom schytali nespočet, přesto se z vítězství poměrem 2:0 na body radoval Reissinger.

Hodně bolestivé vítězství pro Michala Reissingera. Ztratil i chuť zápasit dál

Do akce se dostal také talentovaný Václav Sivák, jehož účast na turnaji vzbudila velkou pozornost. A není se čemu divit. Rodák z Ostravy totiž zápasil o obrovsky ceněný mezinárodní pás ve váze do 65 kilogramů, což by znamenalo vstupenku mezi světovou elitu. Proti němu se představil velezkušený Francouz Fouad Djebbari, který mu rozhodně nic nedaroval. Ba naopak prokázal obrovskou odolnost.

Sivák přitom do zápasu vstoupil rychlým high kickem a i nadále pokračoval v aktivitě. Duel vypsaný na pět kol nakonec nabídl parádní partii, při které si přeci jenom lépe počínal český bijec, jehož rychlé ruce a nohy dělaly soupeři velké problémy. Djebbari ovšem nepodal vůbec špatný výkon. Francouz se za celé utkání nedostal do vážnějších problémů a jeho pevná brada vydržela i naprosto čistě trefené údery. Také Sivák měl po zápase několik modřin.

"Tohle nebyl můj nejlepší výkon, ale měl jsem menší pauzu. Slibuji vám, že v příštím zápase padne KO," nechal se slyšet Sivák v pozápasovém rozhovoru.

Václav Sivák vybojoval prestižní titul a vzkázal: Češi si málo cení, že tady mají takový talent jako já

Velký rozruch sklidil MMA souboj těžký vah mezi Jevgenijem Orlovem a Alexandrem Gorczycou. Druhý jmenovaný přitom během pátečního vážení navážil 146 kilogramů, váhový rozdíl mezi zápasníky tak byl třicet kilogramů. V ringu to ovšem znát nebylo.

Naopak měl více z boje právě Orlov, kterému se soupeře povedlo hned v úvodu hodit na zem. Gorczyca i nadále marně hledal recept, který se mu nepovedlo najít. Jeho soupeř ho navíc v závěru prvního kola dokázal trefit čistým hákem a v následných vteřinách předvedl další tvrdé údery, což znamenalo konečnou.

Cenné vítězství si připsal také Matěj Nuska, kterému se povedlo na body zdolat Matěje Trčku. Prvně jmenovaný v zápase působil mnohem lépe a jeho kombinace soupeři nechutnaly. Nuska to neustále zkoušel variabilitou úderů a rovněž se pokoušel pracovat koleny. Trčka se tak zřídkakdy dostal k vážnějšímu ohrožení.

V závěru třetího kola dokonce sám vypadl z ringu, naštěstí z toho nebylo nic vážnějšího. V posledních vteřinách boje z toho přesto bylo počítání. Truska v závěrečném náporu předvedl dobrou levačku a soupeře poslal na zem. O vítězi bylo i tak rozhodnuto, poměrem 3:0 na body se jím stal Nuska.