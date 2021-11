Válka na hranici sil! Český šampion ztratil chuť zápasit

Válka těžkých vah. Tak by se dal shrnout titulový zápas mezi Michalem Reissingerem a Františkem Kohoutem. Druhý jmenovaný přitom začal ve velkém stylu, neboť soupeře neustále okopával. Reissinger tak potřeboval něco změnit, což se povedlo. Kohout postupem času odešel fyzicky a misky vah se naklonily na druhou stranu

"Fyzicky jsem na tom byl od začátku lépe. Bohužel jsem se nechal strhnout jeho tempem zápasu. Málo jsem prosadil to svoje, nechal jsem ho dělat to jeho. Silou vůle jsem to dotáhl, a nakonec to dopadlo v můj prospěch," sdělil Reissinger v pozápasovém rozhovoru.

Reissinger, přezdívaný Palec, chtěl odčinit porážku z minulého zápasu, ve kterém podlehl Tomáši Šálkovi. Tentokráte si počínal lépe a ze souboje, jenž došel až k bodování sudích, si odnesl velice cenné vítězství.

"Psychicky by mě to hodně vzalo, kdybych dnes nevyhrál. Při vyhlášení byla ve mně malinká dušička, jaký bude výsledek."

Čtyřiatřicetiletý zápasník měl před pár dny úplně jiné starosti a život zápasníka šel na chvíli stranou. Reissinger se totiž stal otcem, narodila se mu dcera Ema.

"Byla to pro mě nová situace. Díky domácímu servisu to ale v posledních dvou týdnech bylo v pohodě. Malinká reaguje tak, že pláče mamince, babičce a když přijde tatínek, tak je hodná," reagoval s úsměvem Reissinger.

Do konce roku nezbývá moc času, přesto by se český veterán měl ještě objevit zpět v akci. Momentálně mu však chybí motivace. "Musím říct, že teď mám v hlavě takový stav, že se mi zápasit nechce. Doufám, že se dám psychicky do pohody," dodal český zápasník, který by měl za tři týdny zápasit na turnaji v Jesenici.