Z rozjetého Ferrari se stal sedmdesátiletý dědek. Teď je Jubox zpět a požene ho speciální pokřik od dcery

Mocný řev doplní v sobotu galavačer Oktagon Prime 4 v Pardubicích. Do klece se totiž po třech letech vrací Jaroslav „Jubox“ Pokorný, který si před nástupem vždycky několikrát zařve z plných plic. Je to jeho poznávací znamení. „Jestli budu řvát, tak z toho důvodu, že jsem šťastnej, že jsem zpátky, protože mi to opravdu chybělo. Chci vyhrát a ukázat v oktagonu ještě velké věci,“ říká legenda českého MMA. Více už v našem videu.

Do MMA se vrací Jaroslav Jubox Pokorný. Za vítězstvím ho bude hnát speciální pokřik od dcery

Jubox naposledy zápasil v listopadu 2018, kdy prohrál s Mochamedem Machaevem. Pak začaly jeho peripetie s kolenem. Absolvoval desítku operací. Měl strach, že přijde o nohu. „Přetrhl jsem si přední zkřížený vaz, šel jsem na operaci a po ní jsem chytil infekci, zlatého stafylokoka. Nezabírala antibiotika, infekce mi vyžrala chrupavku a náhradu předního zkříženého vazu, takže jsem musel jít znovu na plastiku a na transplantaci chrupavky," popisuje svoje trable.

To, že se k zápasení někdy vrátí, vůbec nečekal. „Nebyly to jednoduché roky. Z rozjetého Ferrari se stal chlap, který se cítil na sedmdesát a ležel na gauči. Bylo to těžké."

Ale stalo se. Po tříleté pauze se hradecký zápasník těší na svůj comeback. Jeho soupeřem bude Miloš Janičić z Černé Hory. „Konečně! Já už delší dobu tušil, že Jardu to trošku svrbí. Pro mě to byla otázka času. Byť jsem věděl, jak špatně na tom s kolenem je, věřil jsem, že se dá do kupy," těší Juboxova kolegu Patrika Kincla.

„To je prostě hold strong. Nejdřív jsem k tomu byl skeptický, protože měl velké zdravotní problémy. Ale už je nemá, na tréninku maká a neomezuje ho to. Už se nemůžu dočkat, až uslyším jeho nástupovku a uvidím, jak vyskočí vítězně na klec," doplňuje další parťák z gymu, zápasník UFC David Dvořák.

Na přípravu měl Jaroslav Pokorný zhruba sedm týdnů, přesto věří, že tréninkové manko nebude znát. Velkou motivací pro něj bude čtyřletá dcera, která je jeho největší fanynkou a v Pardubicích by neměla chybět. „Je to démon, usíná v jedenáct večer, takže si turnaj určitě užije. Je na to zvyklá, chodí se mnou na trénink, takže si nemyslím, že z toho bude vyjukaná. Určitě mě viděla se prát," dodává milující tatínek.

Za vítězstvím ho bude hnát i pokřik, který si dcera připravila. „Tati do toho, neboj se ničeho, jsou to jenom červi, patří do konzervy!"