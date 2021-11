Pirát si půjde pro KO. Jsem přesvědčen o tom, že obhájím pás, věří si

Necelé dva měsíce zbývají do titulového zápasu ve střední váze. V něm se představí také prozatímní šampion Samuel Krištofič, kterému se v posledních dnech změnil soupeř. Karlose Vémolu totiž v titulové bitvě nahradí Patrik Kincl. Slovenský zápasník si přesto na zisk opasku věří a nevidí důvod, proč by ho neměl získat.

Kincl se na česko-slovenskou scénu vrací po necelých dvou letech. Od té doby zápasil v polské organizaci KSW, kde dokonce bojoval o titul proti Robertu Soldićovi, kterému však podlehl.

„Jsem šampion, mám pás, takže si nebudu vybírat, proti komu budu obhajovat. V mých očích nemá nic takového, čeho bych se měl nějak víc bát. Já nevidím nic, proč bych zápas neměl zvládnout. Určitě půjdu po ukončení před limitem. Jestli to tak bude, to teď nedokážu říct. Chtěl bych ho ale knokautovat, to řeknu otevřeně," reagoval Pirát ve vysílání na youtube.

Pirát se tak musí zhruba dva měsíce před zápasem popasovat se změnou soupeře.

„Myslím si, že Karlos je pro mě je typologicky horší soupeř. Protože všechno co jsem prohrál, tak bylo kvůli tomu, že mě někdo hodil a držel na zemi. Jsou tu predispozice, že to bude atraktivnější zápas, než proti Karlosovi. Rozhodně ale netvrdím, že Kincl nemá na to to udělat. Samozřejmě je to velké sousto. Tím, že šel v KSW o titul, tak určitě má kvality a bude to o to cennější skalp, když ho teď seknu v Oktagonu," pokračoval.

Dvaatřicetiletý Kincl má na svém kontě čtyřiadvacet výher. Do porážky se Soldićem se mu povedlo vyhrát pětkrát v řadě.

„Největší zbraň je to, že je komplexní. V kleci nepanikaří. Myslím si ale, že ve všem jsem minimálně rovnocenným protivníkem. Věřím, že ho zlikviduju. Jsem přesvědčený o tom, že obhájím pás," věří si Krištofič.

Diváci se ani tentokrát nedočkají třaskavého souboje mezi Terminátorem a Pirátem. Druhý jmenovaný však svému rivalovi přeje brzké uzdravení.

„Bohužel, přišlo to jeho zranění. Není to žádná sranda. Ten zápas je ve vzduchu už hodně dlouho a vždy se to kvůli něčemu neuskuteční. Také bych byl rád, kdyby se zápas již odehrál, bohužel to ani teď nevyšlo. Upřímně ze srdce Karlosovi přeji, ať se to dá do pořádku, ať se mu ruka co nejdříve vyléčí. Až se vrátí, budu připraven s ním zápasit," dodal Pirát.