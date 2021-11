Problém pro zápas s Procházkou? Brazilský šampion dostal dlouhou stopku

Nový šampion polotěžké váhy Glover Teixeira čelí nepříjemnosti. Nevadská atletická komise mu totiž po posledním zápase, který se konal před necelými čtrnácti dny, udělila až půlroční (180 dní) nucenou pauzu. Brazilec tak aktuálně potřebuje lékařské povolení, které by mu dlouhou zápasovou stopku mohlo zrušit. Je tak v ohrožení i případný duel s Jiřím Procházkou?

Čerstvě korunovaný nový šampion byl suspendován kvůli podezření na zranění pravého ramene. To pro Nevadskou atletickou komisi automaticky znamenalo udělení šestiměsíční zápasové pauzy. Pokud by se Brazilec chtěl vyhnout této dlouhé stopky, bude se muset podrobit magnetické rezonanci, která by případně vyloučila nejhorší možný scénář.

To by Teixeirovi mohlo snížit suspendace na pouhý jeden měsíc, přičemž tři týdny by musel být kompletně bez zátěže.

Další suspendovaní zápasníci po UFC 267 Volkan Oezdemir - 45 dnů kvůli tržné ráně na obočí Cory Sandhagen - 30 dní po tvrdém zápase Petr Yan - 30 dní po tvrdém zápase Jan Blachowicz - 7 dní, povinný odpočinek Islam Machačev - 7 dní, povinný odpočinek Dan Hooker - 7 dní, povinný odpočinek Marcin Tybura - 7 dní, povinný odpočinek Alexandr Volkov - 7 dní, povinný odpočinek Chamzat Čimajev - 7 dní, povinný odpočinek Li Jingliang - 7 dní, povinný odpočinek Magomed Ankalajev - 7 dní, povinný odpočinek jedná se o zápasníky na hlavní kartě

Teixeira tak patří mezi sedmnáct zápasníků, kteří po UFC 267 dostali lékařskou stopku. Mezi ně patří také poražený titulového zápasu Jan Blachowicz, který byl automaticky suspendován na sedm dní. Šestiměsíční stopku přitom vyfasovalo dalších pět zápasníků.

Brazilský šampion se ovšem po titulovém zápase nechal slyšet, že si bude chtít odpočinout a s případným vyzyvatelem, což by měl být Jiří Procházka, se utká nejdříve v květnu. Šestiměsíční pauza by mu tak vadit nemusela. I tak se dá očekávat její snížení.