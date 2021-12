Ještě si nepřipadám trapná. Poslední sezona? Špotáková už má jasno

Teploty venku se blíží nule, sportovní středisko v Nymburce takřka prázdné, jen Barbora Špotáková se po boku svého kouče Jana Tylčeho znovu a znovu pouští do tréninkové dřiny. Ve čtyřiceti letech, se dvěma olympijskými a třemi světovými zlaty, se světovým rekordem. Co motivuje jednu z nejlepších českých atletek české historie do další dřiny? Prozradila to v dalším díle podcastu Mixzóna.

Foto: Sport.cz Hostem podcastu Mixzóna byla Barbora ŠpotákováFoto : Sport.cz

Článek Bez diváků, bez postupu do finále… Loučit tokijskou olympiádou se nechtěla. „Ale je pravda, že když někam jdu, hodně lidí si myslí, že už nezávodím,“ usmívá se. Ještě jednu sezonu se ale rozhodla přidat, i proto, aby ji mohli ještě jednou vidět v akci její partner a dva synové. Však do Mnichova to budou mít kousek… „A také si ještě nepřipadám vůbec trapná, věřím, že když se mi vyhnou zdravotní patálie, ještě by to za něco mohlo stát,“ hlásí oštěpařka, která i letos dokázala vyhrát závod prestižní Diamantové ligy v Monaku. A co přijde po kariéře? Bude trenérkou, nebo se snad vrátí k ekologii, kterou má vystudovanou? Nebo vidí jako členka komise Národní rady pro sport své místo ve sportovní diplomacii? V Mixzóně Špotáková odkryla i něco ze svých dalších plánů.

Reklama