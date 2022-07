Dilema nejlepšího českého boxera. Porod nebo titulová bitva v Anglii?

Stihne se to? Nebude muset něco oželet? Nebude stát před volbou porod nebo zápas? „Termín máme 28. nebo 29. července. Zápas je 6. srpna a odlet třetího. Tak snad to stihneme. Jak dny přibývají, začínám být nervóznější a nervóznější, protože chci manželku podpořit a být u toho," přiznává.

Nechyběl u narození první dcery Sofie a ani podruhé si to nechce nechat ujít. „Byla tam i varianta, že bychom to zkusili podržet a rodit až po zápase. Nevím, jak s tím naložit. Ale pevně věřím, že to stihneme," dodává český bojovník.¨

Foto: archiv Vasila Ducára Vasil Ducár s rodinouFoto : archiv Vasila Ducára

"Když jsem byl u prvního porodu, určitě nám to s manželkou prohloubilo vztah. Jsou to společné životní zážitky. Žena je úžasná a říká, že to zvládne beze mě. Je to spíš moje dilema."

Zatím poslední duel Vasila Ducára. V titulovém zápase ve Znojmě nedal šanci Marku ProcházkoviVideo : Oktagon TV