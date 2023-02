Judistka Zachová byla sedmá na Grand Slamu v Tel Avivu

Z dalších českých judistů v Tel Avivu uspěla alespoň v jednom zápase Tereza Bodnárová ve váze do 48 kg. David Pulkrábek (do 60 kg) a Adam Bydžovský i Khusniddin Karimov (oba do 73 kg) skončili v Izraeli bez výhry. V sobotu se na tatami představí ještě David Klammert, který se ve váze do 90 kg pokusí po dvou týdnech navázat na páté místo z pařížského Grand Slamu. Kvůli zranění z francouzské metropole nestartuje v Izraeli česká jednička Lukáš Krpálek.