McGregorův trenér: Z Conora jsem nadšený, příští rok bude jeho

McGregor prožívá hodně těžké chvíle. Při dokončení trilogie s Dustinem Poirierem nejenže prohrál, ale dokonce si zlomil nohu. Sám Ir ale před nějakým časem přiznal, že věděl o tom, že si v zápase může přivodit vážnější zranění. Následovala tedy dlouhá pauza, přičemž před několika týdny obdržel McGregor oficiální lékařské schválení k návratu do tréninku. Zatím smí ale pouze boxovat.

„Momentálně hodně trénuje. Zvedá se. Myslím, že se vrátí jako střední váha (smích), každopádně brzy se mnou bude na žíněnce a začneme trénovat zase bojové sporty. Nejprve jsem žertoval, když jsem mu řekl, že jako první začneme s nějakými technikami, nějaké drily a uvidíme, jak na tom bude. On mi ale odpověděl, že tohle nechce. Chce začít trénovat naplno, chce si vyzkoušet trénovat na pět pětiminutových kol. To je to, k čemu se vrací," nechal se slyšet Kavanagh.