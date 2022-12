Měl to být další velký den pro české MMA, jenomže očekávaná odveta v polotěžké váze mezi Jiřím Procházkou a Gloverem Teixeirou byla zhruba tři týdny před jejím konáním zrušena. Bývalý český šampion si během příprav v Las Vegas vážně poranil rameno, ve středu podstoupil v Olomouci náročnou operaci a než se znovu vrátí do klece, bude to trvat minimálně půl roku.

„Po konzultaci s dalšími experty a chirurgy si myslím, že to nebude víc než půl roku do dalšího zápasu. Maximálně sedm měsíců. Ten čas chci využít naplno. Učit se, vstřebávat, posouvat se, zajíždět si nové tréninkové techniky, přístup a vybírat z toho. To je to, co dělám celou svojí kariéru. Tenhle čas využiji především k posunu," nechal se slyšet Procházka po nedělní půlnoci, kdy přiletěl zpět do České republiky.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený UFC (@ufc)

Hostěradický rodák navíc po konzultaci s vedením UFC uvolnil svůj šampionský titul, který vybojoval během červnového duelu s Gloverem Teixeirou v Singapuru, a nově se o něj popere trojka polotěžké váhy, její bývalý šampion Jan Blachowicz a rozjetý Rus Magomed Ankalajev.

„Vesmír stál při mně. Přeji Jiřímu to nejlepší uzdravení, ale této šance se chopím a znovu se stanu šampionem," nechal se slyšet Blachowicz, který se tak nově místo vypsaných 3 kol musel připravovat na 5. „Jsem na to zvyklý, vrátilo se to do normálu a aspoň v kleci bude více zábavy."

Dagestánec Ankalajev (17-1) však představuje obrovskou hrozbu, neboť v UFC prohrál jedinkrát, a sice hned při debutu v roce 2018. Od té doby zaznamenal devět výher v řadě a jednoznačně si tak řekl o titulovou šanci. „Je načase to zastavit a přichystat mu jeho druhou porážku. Očekávám tvrdý a náročný fight, já jsem na něj ale připraven," líčí Blachowicz.

„Konečně nastal den, den, na který jsme tak dlouho čekali. Tuto sobotu (neděli) přijdeme a vezmeme si, co nám právem náleží," předpovídá Ankalajev. „Chci dominovat od začátku až do konce. Jsem na to připravený a udělám, co budu muset, abych odešel s titulem," doplnil.

A jak koneckonců vidí titulovou bitvu její bývalý šampion Procházka? „Ať zvítězí lepší, favorita nemám. Trochu si říkám, že by pás mohl zůstat na evropské půdě, nahrávalo by to dalším plánům," řekl třicetiletý český samuraj.

Obrovská pozornost se upíná i na fenomén posledních měsíců v MMA Angličana Paddyho Pimbletta. Rodák z Liverpoolu zvládl uspět ve všech třech duelech v UFC, v tom posledním ve druhém kole uškrtil Jordana Leavitta. „Vždy jsem říkal, že chci být největší hvězdou tohoto sportu. Nic z toho mě nepřekvapuje," řekl Pimblett, který narazí na Američana Jareda Gordona.

„Jareda mám opravdu rád, respektuji ho. Jeho příběh je úžasný. Sám jsem velkým zastáncem duševního zdraví a pomáhání lidem v překonání závislosti a snaze vrátit jejich život do starých kolejí. Jared ale není na mé úrovni, chystám se ho ukončit, a to v prvním kole," předpovídá sebevědomě Pimblett, jehož duel je veden jako hlavní předzápas.

Premiéru má před sebou i historicky nejmladší bojovník UFC Mexičan Raul Rosas Jr. Nyní již osmnáctiletému bojovníkovi se v září povedlo uspět v populární show Dana White's Contender Series, kde ve věku 17 let dosáhl na vysněnou metu. Nad výkonem talentovaného fightera se koneckonců rozplýval i sám prezident Dana White. „Jsem tím klukem naprosto ohromen, je naprosto výjimečný," nechal se slyšet slavný šéf.

The new youngest fighter in UFC history! Welcome to the roster Raul Rosas Jr. 👏 #DWCS pic.twitter.com/tORtYkCdv9 — UFC (@ufc) September 21, 2022

Sám Rosas následně orodoval, aby si premiéru mezi elitou střihl ještě v letošním roce, což se mu nakonec povedlo. Soupeřem mu bude o jedenáct let starší Američan Jay Perrin, který v UFC stále čeká na první úspěšný zářez. „Stylově jsem pro Raula noční můra, jsem komplexní bojovník. Hodně lidí se na toho kluka bude dívat, bude na něj vyvíjen tlak, a já ho jdu sakra zmlátit," prozradil Perrin.