Dlouhé týdny se držel v ústraní, kolem jeho osoby se toho totiž dělo a stále ještě děje opravdu dost. Jeden z nejtalentovanějších domácích bojovníků Tadeáš Růžička byl totiž před dvěma měsíci spojován s napadením neznámého muže v Praze, kvůli čemuž mělo být dokonce v předchozích dnech podle vyjádření Policie České republiky zahájeno trestní stíhání za výtržnictví a ublížení na zdraví. Po sociálních sítích se ovšem začaly lavinově šířit i další kauzy spojené s jeho osobou.

Jednou z častých otázek proto bylo, zda to není na nadcházející měsíce pro Růžičku na bojové scéně konec. Odpověď? Rozhodně ne. Ruce pryč od něj nedala česko-slovenská organizace RFA, která na svůj turnaj 11. listopadu v Praze naplánovala rovnou bitvu o titul pod pravidly „Real fight“ v kategorii do 70 kilogramů s Jacobem Mikulou.

„Novináři se ptali, zda dáme možnost i Tadeášovi. Rozhodli jsme se, že ano. Tadeáše známe delší dobu, má u nás za sebou více vynikajících zápasů, které vyhrál. Sportovně si to určitě zaslouží. To stejné Jacob Mikula, kterého jsme nechtěli obrat o možnost jít o titul. Za nás to bude jeden z velkých zápasů,“ vyjádřil se Boris Marhanský, spoluzakladatel organizace RFA.

Směrem k veřejnosti se po delší době vyjádřil také Růžička, kterého pochopitelně těší, že se divákům znovu předvede v kleci. „Jsem šťastnej, že jsem teď a tady a že nějaký zápas vůbec je. Měl jsem teď těžké období, kdy se všichni pobavili na můj účet. Musel jsem tomu čelit, jen jsem odrážel kulky sem a tam,“ popisuje nepříjemné období, kvůli kterému se na delší dobu dokonce distancoval od všech aktivit na sociálních sítích i rozhovorů.

„Udělalo mi to trochu nadhled nad lidmi, které mám kolem sebe. V nejtěžších časech vždycky poznáte, kdo při vás stojí. Hodně mi to dalo,“ líčí. Po všech možných kauzách ho odsoudila řada lidí včetně některých elitních bojovníků. „Jaký mám vzkaz pro tyhle lidi? Ať vydrží, protože já teď o ničem mluvit nemůžu. Je to důvod, proč jsem se k tomu nevyjadřoval. Hnalo se to až do takové vlny, že na to nebyla odpověď. A cokoliv bych řekl, by mě dostalo tam, kam si většina lidí přeje. Tam já nechci, chci zápasit,“ přeje si.

Foto: Clash of the Stars Český bojovník Tadeáš Růžička si užívá nedávnou výhru na turnaji Clash of the Stars nad influencerem Tadeášem Veselým.

Za Růžičkův návrat je rád také v současné době promotér Petr „Píno“ Ondruš, který bude se svou organizací I Am Fighter na listopadovém turnaji s RFA spolupracovat. V Praze uspořádají společný turnaj. „Tadeáš u nás na IAF 1 zápasil s Vladem Lengálem a jsem strašně rád, že se vrací na kartu, kterou spolupořádáme. Ať už je to jakkoli, tak je to za mě sportovec a toho bychom se měli všichni držet,“ říká legendární bojovník.