K vidění totiž bylo to, co všichni očekávali. Postojářská válka, ve které se rozhodovalo v naprostých detailech. Bojovníci to kompletních patnáct minut zkoušeli ostrými kombinacemi, při kterých střídali výšku, razanci i rychlost. Vzduchem létaly pěsti i kopy. Trable pro Brichtu přitom mohly přijít už v samotném úvodu, kdy zakopl o jeden z reklamních bannerů, jenž byl trochu nešťastně umístěn přímo u pletiva. K ničemu dramatickému ale nedošlo...