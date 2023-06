Jak sám Vémola po bitvě s Kinclem předesílal, do střední váhy se už vracet nehodlá. „To, co jsem provedl svojí rodině, přátelům, týmu a všem okolo se shazováním do 84, už opakovat nebudu. Do téhle váhy se vracet nechci. Žádný další hazardování s vlastním zdravím. Jsou tady na to mladší a lepší kluci. Moje tělo už to nedává, a to je fakt," rozepsal se Terminátor den po třaskavé odvetě, ve které padl na body.